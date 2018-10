Lando Norris a signé le meilleur temps de la séance d’essais libres de Formule 2 à Sotchi, juste après avoir disputé les essais libres du matin en Formule 1 avec McLaren. Le pilote Carlin a signé un temps de 1’48"231 et a devancé Nyck de Vries pour près de deux dixièmes, tandis que George Russell est troisième.

Sergio Sette Camara a terminé quatrième devant un autre pilote qui a roulé en F1 ce matin, le pensionnaire de Dams, Nicholas Latifi. Tadasuke Makino et Jack Aitken et Alexander Albon, l’autre pilote Dams, suivent, devant Luca Ghiotto et Antonio Fuoco qui complètent le top 10.

C’est l’avant-dernier week-end de la saison de Formule 2 et Norris possède toujours 22 points de retard sur Russell. Les deux hommes devraient se disputer la couronne puisqu’Albon est bien plus loin.

Norris sera en F1 chez McLaren en 2019, alors que le choix d’Albon s’est porté sur la Formule E, où il roulera chez Nissan aux côtés de Buemi. Seul Russell n’est pas avancé sur sa saison prochaine, et vise un volant chez Williams.