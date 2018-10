Le ciel est nuageux ce matin en Russie, avec 23 °C dans l’air et une piste à peine plus chaude. Comme attendu, Merhi a été pénalisé sur la course 1 pour avoir dépassé les limites de la piste et en avoir gagné un avantage, du coup c’est Fukuzumi qui s’élance en pole ce matin, devant Lorandi.

Le Japonais prend un départ correct mais il est mis sous la pression de plusieurs pilotes à l’approche du deuxième virage... et beaucoup tirent tout droit, dont Lorandi, Fukuzumi et Russell. Le Japonais conserve la tête. Lorandi gère décidément mal ses freinages en ce début de course : après avoir largement manqué celui du deuxième virage, il loupe le suivant et embroche Latifi qui se trouvait devant lui. Les deux pilotes doivent abandonner et al voiture de sécurité entre en piste.

Quand la course reprend, Russell est dans les échappements de Fukuzumi, et dès que le DRS est autorisé, le Britannique en fait usage pour prendre la tête de la course. Au septième tour, Fuoco se fait dépasser en quelques secondes par De Vries et Markelov. Le Russe s’attaque dans la foulée à De Vries et le passe. Devant eux, Sette Camara prend la deuxième place à Fukuzumi.

Deux tours plus tard, c’est au tour d’Albon de passer le pilote japonais, qui se retrouve du coup sous la menace de Markelov. Le pilote Russian Time n’attend pas et profite de la première occasion pour le dépasser. Le week-end cauchemardesque continue pour Lando Norris, qui est pénalisé d’un stop and go de 10 secondes pour ne pas s’être placé sur la bonne position de départ.

Fukuzumi semble en difficulté : il bloque ses roues, tire tout droit et permet à De Vries de le passer. Il faut dire que la piste devient glissante car des gouttes de pluie font leur apparition. Kari se fait surprendre sur un vibreur et tape le mur avant le virage 7. Dans les stands, on se prépare à passer éventuellement en pneus pluie. Fukuzumi n’est pas à l’aise et tire une nouvelle fois tout droit : Fuoco en profite pour le doubler.

Au 13è tour, alors que la pluie s’intensifie, Aitken part en tête à queue et s’arrête en plein milieu de la piste : la voiture de sécurité virtuelle est mise en place. Norris, qui n’a plus rien à perdre, s’arrête aux stands essayer les pneus pluie. Un tour plus tard, presque tous les pilotes l’imitent.

Seuls les pilotes Charouz (Fuoco et Delétraz), plus Ghiotto, restent en piste en pneus secs. Mais cela ne semble pas la bonne solution et Ghiotto rentre passer en pneus pluie. Fuoco et Delétraz continuent en slicks mais Russell et le reste du peloton reviennent sur eux à grande vitesse. Russell se débarrasse d’abord du Suisse, puis de l’Italien quelques virages plus loin, pour reprendre la première place.

Fuoco et Delétraz ont beaucoup de mal à rester sur la piste mais leur équipe ne semble pas décidée à les faire rentrer : il va falloir assumer la stratégie pour les cinq tours restants. Heureusement pour les pilotes Charouz, la pluie a cessé. Le week-end de Norris s’achève sur une crevaison suite à un contact avec Maini : le Britannique abandonne et commence à se faire distancer par Albon pour la deuxième place au championnat.

A deux tours du drapeau à damiers, De Vries double Markelov. Les temps de Fuoco et Delétraz s’améliorent avec la piste qui s’assèche mais il ne reste pas assez de temps aux pilotes Charouz pour en profiter et tous deux glissent hors des points.

En tête, Russell n’a pas été inquiété et la pluie lui a même permis d’accroître son avance : c’est la victoire pour le pilote ART ! Sette Camara termine deuxième de peu devant Albon à qui il aura manqué un tour pour grappiller une place. Le Thaïlandais s’installe encore un peu plus à la deuxième place au championnat. De Vries et Markelov suivent, tandis que Merhi, Fukuzumi et Boccolacci empochent les points restants.