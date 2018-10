Pour cette première course de Formule 2 du week-end à Sotchi, Sean Gelael cale dès le tour de formation et abandonne aux stands dans la foulée. En pole, son coéquipier Nyck de Vries prend quant à lui un bon départ et conserve la tête. En revanche, Lando Norris démarre très mal et chute derrière les deux DAMS, tandis que Markelov a fait un bond extraordinaire depuis sa 19è place sur la grille : le Russe st déjà neuvième ! Luca Ghiotto a endommagé sa voiture dans un contact avec Makino et l’Italien est contraint à l’abandon.

Markelov poursuit sa remontée : il dépasse d’abord Sette Camara, puis l’autre Carlin de Norris. Alors qu’Albon a trouvé l’ouverture sur Russell et s’est emparé de la deuxième position, Markelov double dans le même temps Latifi et se retrouve sixième. Les bagarres font rage : Sette Camara chute au classement, comme Russell, tous deux dépassés par une multitude de monoplaces en un seul tour.

Fuoco réussit à doubler Albon et c’est à présent lui qui est à la poursuite de De Vries. Mais les pneus super tendres sont en fin de vie et le Néerlandais s’arrête aux stands dès l’ouverture de la fenêtre d’arrêts, comme un bon nombre d’autres pilotes, parmi lesquels Albon, Russell et Norris.

L’arrêt de Lando Norris est un désastre : le pilote Carlin se trompe d’abord de stand, puis il quitte son stand alors qu’un de ses mécaniciens n’a pas fini de fixer sa roue avant droite. Le Britannique doit être repoussé dans son stand, où il abandonne.

Sur la piste, c’est Markelov qui mène à présent ! Le Russe a dépassé Fuoco et creuse rapidement l’écart. De Vries a quant à lui perdu une position aux stands suite à un problème lors de son arrêt, et Albon est passé devant. Toujours du côté des stands, Delétraz écope d’une pénalité de dix secondes pour avoir coupé la ligne d’entrée aux stands.

Alors qu’on a passé le quinzième tour, les pneus tendres commencent eux aussi à se dégrader pour les pilotes qui ont choisi de démarrer la course avec eux : si Markelov continue tranquillement en tête, ce n’est pas le cas de Kari et Aitken qui deviennent très lents. A la fin du 18è tour, Markelov effectue son arrêt aux stands obligatoire... mais son équipe Russian Time n’est pas prête pour l’accueillir ! Incroyable ! Le Russe perd énormément de temps et revient en piste très loin, en douzième position.

On entre dans les dix derniers tours et Latifi est très rapide : le Canadien dépasse Russell. Le pilote DAMS double ensuite De Vries - qui a bloqué ses roues juste avant - et prend la deuxième place.

La fin de course est proche, et les positions se figent : en effet, Günther est arrêté en piste et la voiture de sécurité virtuelle est mise en place. Une fois sa monoplace dégagée, la course peut reprendre ses droits pour le reste du dernier tour.

Alex Albon remporte la course devant son coéquipier de chez DAMS Nicholas Latifi. Nyck de Vries termine finalement troisième après être parti de la pole. Quatrième, George Russell fait quand même une bonne affaire en engrangeant des points importants au championnat face à Norris qui a abandonné. Sette Camara termine cinquième et Antonio Fuoco sixième. Lorandi finit la course à une belle septième place devant Merhi, qui est sous investigation pour avoir quitté la piste en avoir gagné un avantage. Ce n’est donc pas sûr qu’on le retrouve en pole demain... Les Japonais Fukuzumi et Makino prennent les derniers points.