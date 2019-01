Sergey Sirotkin va retrouver un volant à la mi-janvier, au moins pour une séance d’essais ! L’ancien pilote Williams fera les essais de rookies de Marrakech en Formule E, qui feront suite à l’E-Prix marocain disputé la veille. Sirotkin est ravi de pouvoir tester la Gen2 de l’équipe qui engage Jérôme d’Ambrosio et Pascal Wehrlein.

"La Formule E est maintenant l’un des championnats qui se développent le plus rapidement. La compétition y est très élevée" a déclaré le Russe. "Davantage de constructeurs rejoignent la discipline car ils sont conscients que les voitures électriques auront un potentiel élevé à l’avenir."

"Plusieurs solutions techniques apparaissent sur ces voitures et progressent rapidement. J’ai piloté une voiture de Formule E en 2016 mais ce n’est plus la même génération, et ce sera intéressant d’essayer pour voir les différences. J’ai hâte de vivre cette expérience avec Mahindra Racing."