La météo est toujours aussi clémente sur le circuit britannique ce dimanche matin, avec 23 °C dans l’air et une piste qui dépasse les 32 °C. Avant même le départ, Fukuzumi rencontre un problème et le Japonais est poussé dans la voie des stands par les commissaires de piste. Le départ est donné sous voiture de sécurité, avec Günther en pole devant De Vries. Les positions restent inchangées au moment où la course est vraiment lancée.

Mais dans ce premier tour Ghiotto se fait dépasser par les deux Charouz de Delétraz et Fuoco. Au fond du peloton, Sette Camara a cassé son aileron avant en touchant Latifi : le Brésilien doit s’arrêter aux stands. Deux tours plus tard, Albon et Norris se livrent une dure bagarre mais le pilote Carlin n’arrive pas à passer le Thaïlandais. Devant eux, Russell dépasse Ghiotto au sixième tour.

Quelques instants plus tard, Norris utilise son DRS et double Albon. Deux tours après, Russell accède à la cinquième place en dépassant Fuoco par l’extérieur avec l’aide du DRS. Le leader du championnat poursuit sa remontée et passe Delétraz à la mi-course. Son concurrent Lando Norris s’empare quant à lui de la septième place face à Ghiotto.

Russell revient à toute vitesse sur le trio de tête : après quelques tentatives d’intimidation sur Markelov, le pilote ART dépasse la Russian Time. Derrière eux, Norris revient sur les Charouz : il s’attaque d’abord à Fuoco mais l’Italien ne lâche rien. Norris sort large et revient en piste... sauf que Fuoco est à ses côtés et que Norris harponne la Charouz. Fuoco doit abandonner et la voiture de sécurité virtuelle est déployée. Beaucoup plus loin dans le classement, comme hier, les deux Trident se touchent, sans grande conséquence.

La Carlin de Lando Norris ne semble pas endommagée dans le contact et il dépasse la deuxième Charouz, celle de Delétraz. On entre dans les derniers tours et la dégradation des pneus commence à se faire sentir sur certaines monoplaces. De Vries en souffre : Russell le dépasse pour le gain de la deuxième place. De Vries est à présent sous la pression de Markelov, mais c’est sans compter Lando Norris : le Britannique profite de leur bagarre pour les doubler tous les deux d’un coup !

Markelov essaie encore de dépasser De Vries mais il termine par une excursion dans le sable. Enfin, à l’avant-dernier tour, le Russe double le Néerlandais. Malgré une remontée sur la fin, il manque encore un tour à Russell pour s’emparer de la victoire.

Günther remporte donc cette course sprint devant les deux Britanniques George Russell et Lando Norris. Markelov est quatrième devant Delétraz et Ghiotto. De Vries s’est effondré en fin de course et termine finalement septième, devant Albon.