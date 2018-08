Comme en Autriche, le départ est donné sous la voiture de sécurité, afin d’éviter les problèmes de voitures qui calent sur la grille. Russell conserve sa première place et derrière lui l’ordre reste également inchangé, avec Albon et Fuoco à sa poursuite. L’Italien se plaint d’ailleurs déjà d’un manque de puissance sur sa monoplace. Un peu plus loin, Markelov a doublé Maini mais l’Indien ne se laisse pas distancer et réussit à repasser le Russe quelques tours plus tard.

En tête, Russell creuse l’écart et il a déjà deux secondes d’avance sur Albon au bout de cinq tours. Maini est rapide et double Lando Norris à la suite d’une erreur de ce dernier. Dès l’ouverture de la fenêtre d’arrêts aux stands, beaucoup de pilotes s’arrêtent, à commencer par Russell et Albon. Russell perd du temps à la suite d’un problème de pistolet à la roue avant gauche et Albon ressort devant lui. Delétraz, Maini et Norris, qui étaient virtuellement en tête, s’arrêtent changer de pneus le tour suivant. Markelov, quant à lui, choisit de rester en piste.

Au moment de repartir, Lando Norris cale et perd beaucoup de temps : le pilote Carlin ressort en dernière position. Markelov s’arrête aux stands et se fait passer par Ghiotto. L’Italien ressort juste devant De Vries : le pilote PREMA réussit à le doubler rapidement, mais Ghiotto repasse.

Le leader du championnat George Russell est sous investigation pour vitesse excessive dans les stands : cela est confirmé et le Britannique écope de 5 secondes de pénalité. Son compatriote Aikten a lui aussi roulé trop vite lors de son arrêt aux stands et a la même punition.

A la mi-course, on retrouve en tête les deux seuls pilotes qui n’ont pas encore changé de pneus : Makino - qui est sur un bon rythme - et Boschung, qui a lui Albon et Russell pas très loin derrière. Fukuzumi est arrêté en piste suite à un problème sur sa voiture et la voiture de sécurité virtuelle est mise en place pour évacuer sa monoplace, heureusement proche d’un poste de commissaires.

Au re-start, il y a un train de voitures derrière Delétraz. Sette Camara tente plusieurs attaques, sans succès, et voilà maintenant le Brésilien sous la menace de Ghiotto. Devant, Albon dépasse Boschung. Au 18è tour, Sette Camara trouve l’ouverture sur Delétraz et s’empare de la sixième place. Aitken écope d’une nouvelle pénalité pour ne pas avoir respecté les règles de la voiture de sécurité virtuelle : encore 5 secondes seront ajoutées à son temps à l’arrivée, ce qui porte le total à 10 secondes pour lui.

Russell double à son tour Boschung et essaie de se rapprocher d’Albon. Au 20è tour, Makino s’arrête enfin aux stands, alors que Boschung reste en piste. Le tour suivant, Norris veut doubler Gelael par l’extérieur mais les deux pilotes se touchent : Gelael doit abandonner et la voiture de sécurité virtuelle est une nouvelle fois mise en place brièvement.

Markelov profite du re-start pour dépasser De Vries. A 6 tours du drapeau à damiers, Boschung change de pneus mais il ressort très loin. Maini attaque son coéquipier de chez Trident, Ferrucci, mais celui-ci ne se laisse pas faire et Maini fait un détour par le sable. Ferrucci aura cinq secondes de pénalité pour cette action. Déception pour Sette Camara qui réalisait une belle course : son moteur le lâche et il doit abandonner sa Carlin sur le bord de la piste.

Makino et Nissany écopent à leur tour d’une pénalité de 5 secondes : eux non plus n’ont pas respecté les règles de la voiture de sécurité virtuelle. Ghiotto termine la course sous la pression de Delétraz derrière lui, avec Markelov et De Vries en embuscade. Russell reprend le meilleur tour en course et les points qui vont avec.

Alexander Albon s’impose à Silverstone ! Au final, les cinq secondes de pénalité pour Russell ne changent rien : le pilote ART termine deuxième, largement devant Fuoco. A la fin du dernier tour, Delétraz réussit à passer Ghiotto alors que Markelov termine au coude à coude avec l’Italien sur la ligne. De Vries est septième, tandis que Günther profite des dix secondes de pénalité d’Aitken (arrivé huitième) pour prendre la pole de demain. Boschung et Norris prennent les derniers points.

Au championnat, avec 156 points, George Russell accroit son avance sur son compatriote Lando Norris qui a lui 123 points. Grâce à sa victoire du jour, Albon prend la troisième place et - avec un total de 114 points - recolle au pilote Carlin.