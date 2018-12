L’échiquier continue à se mettre en place en Formule 2, et c’est désormais la signature de Sergio Sette Câmara qui a été annoncée, chez DAMS, où il fera équipe avec Nicholas Latifi.

Sette Câmara a disputé la campagne 2018 pour le compte de Carlin, et a signé entre temps un contrat de pilote essayeur avec McLaren. Il a disputé à Abu Dhabi les essais de fin de saison avec DAMS (photo), et les deux parties sont arrivées à un accord pour une saison complète."

"Nous sommes ravis d’avoir une équipe aussi forte pour la saison 2019 de Formule 2" a déclaré Jean-Paul Driot, directeur de DAMS. "Nous sommes ravis que Sergio nous rejoigne. Nous le suivons depuis plusieurs années et en 2018, il a démontré sa vitesse impressionnante avec de nombreux podiums."

"L’objectif est de se battre pour les deux championnats, et Sergio devrait être dans la bataille pour la victoire à chaque course. Nous espérons lui donner la meilleure opportunité de montrer ses talents l’année prochaine, et de piloter une F1 dans un futur proche."

Le Brésilien s’est montré ravi de cette opportunité : "Je suis très heureux de rejoindre DAMS pour 2019. L’équipe est extrêmement bien préparée, ce que j’ai pu voir de mes propres yeux lorsque je l’ai rejointe pour les essais à Abu Dhabi. Tout au long de ma carrière, DAMS a toujours été une référence en Formule 2 et GP2."

"Je connais déjà beaucoup de membres de l’équipe, en particulier le département F2 qui m’a mis vraiment à l’aise. C’est très satisfaisant d’aller dans une équipe et de se sentir si bien accueilli. J’attends 2019 avec impatience et je crois que nous aurons une excellente saison."