Sébastien Ogier a toujours du mal à comprendre les raisons de son erreur au Rallye de Turquie. L’abandon qui en a résulté l’a relégué à la troisième place du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

Samedi matin, le pilote M-Sport Ford World Rally Team avait pris les commandes de l’éreuve après l’abandon du leader au classement général, Thierry Neuville, suspension endommagée. Les espoirs du Français ont toutefois été rapidement douchés puisqu’il rencontrait deux soucis dans la foulée.

Dans l’ES9, sa Ford Fiesta était tout d’abord victime d’une suspension endommagée à son tour. Ses efforts pour reprendre les commandes s’arrêtaient néanmoins deux spéciales plus tard, lorsqu’il sortait de la route et plantait sa voiture... « L’une des erreurs les plus bêtes de ma carrière » selon ses propres termes.

Parvenant toutefois à prendre quatre points le lendemain dans la Power Stage, Sébastien Ogier pointe désormais à dix points d’Ott Tänak, vainqueur du Rallye de Turquie, lui-même treize unités derrière Thierry Neuville.

Malgré le temps de la réflection, le quintuple champion du monde en titre a toutefois du mal à comprendre ce qu’il s’est passé.

« J’ai encore du mal à m’expliquer l’erreur que j’ai faite », a-t-il confié. « Peut-être que l’énergie dépensée le matin a contribué à un certain manque de lucidité, toujours est-il que, entre deux virages très serrés, je n’ai pas bien assimilé une note de Julien, j’ai freiné trop tard et on est allé s’appuyer contre un arbre à 5 km/h… Après tous les efforts fournis le matin pour rester dans la course, c’est l’un des abandons les plus frustrants qu’on ait connus. Mais on ne va pas baisser les bras, on va continuer à se battre aussi fort que possible pour défendre nos chances jusqu’au bout. »