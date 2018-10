Sébastien Loeb est tenté par un retour en WRC après sa superbe victoire en Espagne, une performance qu’il place parmi les plus belles de sa carrière.

Le nonuple Champion du Monde des Rallyes a devancé son héritier Sébastien Ogier pour 2’’9 au terme d’un RallyRACC Catalunya - Rally de España indécis jusqu’au bout. Dans la foulée de sa première victoire en WRC depuis mai 2013, le Français confiait qu’il était tenté de revenir épauler son compatriote en 2019.

« C’est peut-être ici que mon futur se trouve », a-t-il indiqué après avoir offert à Citroën sa première victoire depuis un an. « Avec le départ de Peugeot en rallycross, ce n’est pas encore clair. Je n’en sais pas plus pour l’instant. J’ai apprécié ce week-end, c’était bien de se battre à nouveau pour gagner. Je me sens le mieux en WRC mais je sais aussi pourquoi je suis parti, parce que ça prend beaucoup de temps et d’engagement. Ce n’est pas ce que je souhaite refaire pour l’instant, mais revenir pour quelques rallyes c’est compliqué aussi. C’est de toute façon trop tôt pour y penser. »

Après avoir quitté le WRC, Sébastien Loeb s’était engagé en WTCC avec Citroën, puis en WRX avec Peugeot, une autre marque du Groupe PSA. À 44 ans, son avenir sur les pistes de rallycross est incertain et il semble avoir repris goût au rallye lors de son programme de trois manches (Mexique, Corse et Espagne) cette année.

Sébastien Loeb a déjà indiqué qu’un éventuel retour ne serait pas à temps complet, mais plutôt sous la forme d’une campagne partielle.

Le mois dernier, Citroën Racing a signé Sébastien Ogier pour la saison 2019. Son directeur Pierre Budar avait alors indiqué que les retrouvailles entre les deux derniers Champions du Monde seraient « la cerise sur le gâteau ».

Seize ans et deux mois après la première victoire de Sébastien Loeb au Rallye d’Allemagne 2002, la 79e victoire de l’Alsacien s’avérait d’autant plus particulière.

« Vu le film du rallye, je suis tenté de dire que c’est ma plus belle victoire », a-t-il réagi. « La bataille était magnifique jusqu’à l’arrivée. Les sensations étaient vraiment au rendez-vous quand j’ai vu que j’avais gagné sur le dashboard à la fin de la dernière spéciale. C’est vraiment agréable d’être encore dans le rythme après toutes ces années, car je sais que les autres ne se sont pas reposés sur leurs lauriers pendant mon absence ! »