Accidenté en août dernier à Pocono lors d’une course d’IndyCar, Robert Wickens avait annoncé être devenu paraplégique à la suite de cet accident. Il semblerait toutefois que le Canadien commence à retrouver peu à peu l’usage de ses jambes.

Il poste régulièrement des vidéos de lui en train de marcher avec un exosquelette lui permettant d’initier les mouvements de ses jambes, et notamment de la gauche qui est un peu moins mobile que la droite, mais a surtout posté une vidéo bien plus encourageante.

Dans celle-ci, on le voit faire du vélo et déplacer ses jambes sans son exosquelette. Bien que le mouvement semble encore difficile, le pilote est tout sourire et parvient à enchaîner les mouvements.

So... This happened today !!! 🚴‍♂️ I wanted to see if I could pedal on my own before a electric stimulation session. First time on a up right bike since the accident and I could pedal it ! It’s been a great week so far !! #🚴‍♂️ #spinbike #rehab #progress pic.twitter.com/JhHBv3PGge

— Robert Wickens (@robertwickens) January 31, 2019