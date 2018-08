Robert Kubica va faire son entrée en championnat d’Europe des rallyes au volant d’une Citroën DS3 RRC le mois prochain. Ça sera lors du rallyes des îles Canaries.

Selon diverses sources, le pilote polonais aurait conclu un accord avec Citroën pour participer au championnat ERC cette année. Mais Yves Matton, directeur de Citroën Racing, a nuancé ces affirmations expliquant que l’accord n’est pas encore signé.

« Ça se présente bien, » a déclaré Matton à nos confrères d’Autosport. « Mais pour l’instant nous sommes toujours en discussion. J’attends d’en savoir plus, ce qui devrait arriver en début de semaine prochaine. Le plan serait de commencer aux Canaries avec Robert, » n’a pas caché le Belge.

Il a en plus de cela confirmé que le futur engagement avec Kubica concernaient uniquement le rallye et non une future collaboration pour le WTCC, dont Citroën n’a toujours pas officialisé sa participation.

Plus tôt cette semaine, la FIA a inspecté l’installation spéciale qui sera aménagée dans la DS3 du Polonais. Il s’agit d’un levier de vitesses hydraulique pour rendre la conduite plus facile avec la main droite encore meurtrie du vainqueur du GP de Formule 1 du Canada 2008.

« Je ne sais pas exactement quelle est la la rapidité de la boîte que nous proposons à Robert sur cette voiture, » a expliqué Matton. « Mais c’est clair qu’elle sera plus lente que l’originale. »

« Depuis que j’ai reçu la FIA, je n’ai pas encore eu l’opportunité de reparler avec Robert, mais je vais le faire au plus vite. »

Pour essayer de conquérir le titre ERC cette année, Kubica devra s’attaquer à huit des 11 manches restantes du championnat. Mais son programme n’est pas encore connu, mis-à-part une participation aux Canaries et bien entendu chez lui en Pologne au mois de septembre.