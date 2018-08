Jack Aitken, troisième pilote et pilote de réserve Renault Sport Formula One Team, et Artem Markelov, pilote d’essais et de développement, reprennent leur campagne en Championnat FIA de Formule 2 dès le week-end prochain à Spa-Francorchamps.

Fin juillet, Jack a retrouvé le chemin des points en Hongrie. Le Britannique espère désormais enchaîner ce type de performances pour remettre sa saison sur de bons rails. En 2016, le circuit belge avait marqué un tournant pour Jack. Engagé en GP3 Series à l’époque, il avait remporté le sprint, lançant ainsi une série de six podiums sur les sept dernières courses.

Toujours en lice pour le titre avec 114 unités au compteur, Artem tentera de reproduire son superbe succès acquis en manche longue l’an passé.

Jack Aitken : « J’ai hâte d’être à Spa. Ce sera l’occasion d’obtenir un bon résultat après une pause nous ayant permis de passer en revue certains aspects et de prendre un peu de vacances. Spa nous a bien réussi dans le passé. En 2016, j’y ai signé ma première victoire en GP3 Series et nous avons affiché de belles performances brutes sur les derniers rendez-vous. Nous avons toutes nos chances de jouer la pole position et les victoires. »

Artem Markelov : « Je suis impatient de reprendre le Championnat de Formule 2 à Spa. J’adore piloter sur ce circuit et j’y ai de bons souvenirs après y avoir gagné une course l’an passé. C’était agréable de faire une pause de quelques semaines après cet été intense. Je reviens revigoré et prêt à me battre en piste pour obtenir le plus de victoires et de points possibles ! »