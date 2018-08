Robert Kubica a annoncé son engagement sur quatre manches ERC en 2013. Il revient sur son passage de la F1 au rallye après un accident qui a failli lui coûter la vie sur une spéciale en Italie et sur les nombreux défis qui l’attendent.

Qu’est-ce qui vous a fait choisir le rallye, vous aviez d’autres options dont des courses en circuit sauf erreur ?

« Je suis attiré par le très grand défi qui se dresse face à moi. C’est énorme, un des plus grands, sinon le plus grand défi de ma vie. Chaque rallye sera une découverte et je pourrais faire plus de manches ERC que ce qui est prévu pour le moment. Je suis un grand fan de rallye, je suis ces gars-là et très bientôt je serai le gars qui fera ces spéciales, donc c’est vraiment agréable quand j’y repense. »

Compte tenu de ce qui vous est arrivé avec votre accident, vous ne pensiez pas raccrocher le volant de rallye ?

« Malheureusement, les accidents de sport automobile peuvent arriver. Je ne veux pas que quelque chose de semblable se passe à d’autres personnes, mais nous avons vu des accidents bien pires en sport auto. D’une certaine manière ma grande passion pour le sport automobile en général, y compris pour le rallye, m’a beaucoup aidé dans ces deux dernières années pour me maintenir concentré et continuer à travailler et à améliorer ma condition. »

Avez-vous toujours cru pouvoir revenir et courir dans une série internationale ?

« Je préférerais toujours être un pilote de F1, mais ma passion m’a conduit à ce programme et c’est mon objectif même si je ne peux pas dire combien de temps. Il y a un an et demi, si quelqu’un m’avait dit que je participerais à un vaste programme avec Lotos, Citroën et Michelin en championnat d’Europe et en WRC, je n’y aurais pas cru. Normalement, je ne suis pas un mec excité, mais quand je pense au départ d’une spéciale, avec l’effervescence, en particulier pour le premier rallye aux Canaries ... Et aussi parce que ça sera mon premier défi de haut niveau après l’accident. »

Quel est ton objectif pour cette saison ?

« J’ai certainement besoin d’apprendre et c’est pourquoi j’ai besoin de garder à l’esprit que je ne suis pas sur piste, mais en rallye. Je serai dans des spéciales et j’ai beaucoup à apprendre, je suis nouveau dans ce sport. Il faudra du temps, je le sais, mais je dois profiter de cette saison pour apprendre autant que je peux. »

Avez-vous des vues sur un plan de carrière à long terme ?

« D’une certaine manière j’espère encore revenir de là où je viens, c’est certain. C’est un peu étrange parce que je viens de la Formule 1 et soudain ce qui était toute ma vie s’est arrêté en une seconde. Maintenant, je le sais, je l’ai toujours su, j’apprécie plus que tout de pouvoir faire de la vie ce que je veux. J’ai eu une grande chance d’être un pilote de F1, mais d’un autre côté j’ai la grande opportunité de devenir un pilote de rallye avec un très bon programme. Je peux faire du bon travail. Peut-être pas tout de suite des résultats, mais amener des sensation et donner quelque chose en retour à ceux qui m’ont soutenu. »