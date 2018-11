Ott Tänak a remporté la première victoire en cette semaine décisive pour l’attribution des titres du Championnat du Monde FIA des Rallyes. L’Estonien a pris le dessus sur ses rivaux sur les toboggans d’un parc d’attractions de Coffs Harbour !

Avant de s’attaquer aux choses sérieuses lors du Kennards Hire Rally Australia (15-18 novembre), le leader du classement général Sébastien Ogier et ses deux adversaires, Thierry Neuville et Ott Tänak, ont eu un avant-goût de la compétition qui les attend au célèbre parc d’attractions Big Banana.

Les trois hommes se sont élancés en même temps sur le toboggan géant et l’Estonien s’est imposé devant Sébastien Ogier et Thierry Neuville.

« C’était amusant », a-t-il confié après son succès. « C’est toujours agréable de venir en avance en Australie, juste pour profiter de l’atmosphère locale et d’un peu de détente. C’est une bonne façon de commencer le week-end. »

D’autres pilotes ont aussi pris un peu de temps pour eux avant la treizième et dernière manche de la saison la plus disputée depuis quinze ans. C’était ainsi le cas de Mads Østberg, Andreas Mikkelsen, Teemu Suninen, Esapekka Lappi et Craig Breen.

Équipé de ses plus beaux harnais, ce Club des Cinq improvisé s’est lancé à la conquête des sommets à TreeTops Australia. Craig Breen a même surmonté son vertige pour marcher entre les troncs et les cordes à dix mètres du sol au cœur d’une des plus célèbres forêts naturelles de la côte.

L’Irlandais n’a pas caché sa nervosité avant de s’attaquer au parcours d’aventure, qui comptait quelques tyroliennes pour épicer le tout !

« Je ne suis pas totalement à l’aise dès que je quitte le sol », a-t-il confessé. « Ce n’était probablement pas le meilleur endroit où aller dans mon cas, mais j’ai pris du plaisir dès que j’ai réussi à faire confiance au moindre détail ! »