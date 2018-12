Haydon Paddon a choisi de ne pas rouler en WRC l’an prochain après l’arrivée du nonuple Champion du Monde Sébastien Loeb dans l’équipe Hyundai Shell Mobis.

Comme en 2018, le Néo-Zélandais espérait partager la troisième voiture de la structure avec Dani Sordo, mais la signature de Sébastien Loeb, 44 ans, a tout changé.

« Malheureusement, il n’y aura pas de WRC l’an prochain pour moi en raison du manque d’opportunités », a-t-il confié. « La signature de Sébastien Loeb nous laisse en plan comme nous discutions de ce volant depuis plusieurs mois. Nous sommes naturellement déçus, mais nous comprenons aussi la réalité du sport professionnel. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli et nous pouvons garder la tête haute. »

Un volant chez Hyundai était sa seule véritable option, M-Sport Ford étant pressenti pour confirmer Elfyn Evans et Teemu Suninen pour la saison 2019.

Hayden Paddon a passé cinq saisons avec Hyundai, remportant sa première victoir en WRC au Rallye d’Argentine 2016. Sa dernière apparition pour l’équipe l’aura mené à la deuxième place du Kennards Hire Rally Australia, mais le Néo-Zélandais a promis de rester actif.

« Le rallye coule dans mes veines », a-t-il dit. « Il me faut juste du temps pour me remobiliser et préparer les prochaines étapes. Nous avons de beaux projets à mettre en place avec notre structure en Nouvelle-Zélande. Je suis toujours compétitif, je suis toujours motivé, j’ai toujours envie de piloter et je veux toujours gagner ! On nous avait dit qu’il était impossible qu’un Néo-Zélandais soit en WRC. Nous y sommes arrivés, mais nous avons en plus remporté un rallye et signé huit podiums. Nous pouvons construire là-dessus, même si cela n’aurait pas été possible sans la confiance de si nombreux compatriotes. J’aurais aimé faire mieux, mais je dois aller au-delà des "et si ?" »

Cette saison, Hayden Paddon a remporté le championnat néo-zélandais avec la Hyundai i20 AP4 développée par son équipe. L’extension de ce programme pourrait bien définir sa campagne 2019.