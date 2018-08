Ott Tänak a décroché une deuxième victoire consécutive sur l’ADAC Rallye Deutschland, dimanche après-midi, au terme d’une palpitante dernière étape.

L’Estonien a remporté ce rendez-vous asphalte de quatre jours avec 39’’2 d’avance au volant d’une Toyota Yaris, renouvelant son succès de 2017 et s’assurant un deuxième succès consécutif après celui obtenu en Finlande il y a trois semaines.

Thierry Neuville a augmenté son avance au championnat en héritant d’une deuxième place inespérée sur sa Hyundai i20, après que Jari-Matti Latvala a abandonné en raison de problèmes hydrauliques sur sa Yaris et Dani Sordo s’est arrêté avec un moteur endommagé sur sa Hyundai après une sortie de route. Esapekka Lappi s’est classé troisième avec une autre Toyota.

Sébastien Ogier a remporté la Power Stage télévisée finale pour empocher cinq points de bonus avec sa Ford Fiesta. Tänak a en récupéré quatre avec le second chrono, et Lappi trois. Craig Breen, sur sa Citroën, et Neuville en ont encaissé deux et un respectivement.