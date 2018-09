La patience a payé pour Ott Tänak qui a décroché dimanche après-midi en Turquie sa troisième victoire consécutive, renforçant ses chances de sacre dans le FIA World Rally Championship.

L’Estonien a vite réalisé qu’il n’aurait pas la vitesse pour rivaliser avec ses principaux adversaires sur le Rally Turkey, et a opté pour un rythme plus prudent par la forte chaleur et sur les routes en terre rocailleuses autour de Marmaris.

Il en a été récompensé quand des pilotes sont tour à tour tombés au champ d’honneur dans ces conditions épuisantes, remontant de la neuvième place en milieu de première étape, vendredi, pour emmener un doublé Toyota suivi de Jari-Matti Latvala.

Tänak est le premier pilote à remporter trois manches successives du championnat depuis Sébastien Ogier en 2016, qui avait même aligné quatre victoires sur la route du titre.

“Ça a été très difficile. Le vendredi, on savait que si on finissait dans le top 5 ou 6, on pourrait être contents. Dès le départ, ça n’a pas été un rallye que les plus rapides gagneraient, ce seraient les plus intelligents [qui le feraient]. On a fait tout le rallye sans aucun arrêt et maintenant, le championnat a l’air intéressant”, a déclaré le vainqueur.

Tänak s’est porté en tête de l’un des rendez-vous du WRC les plus mouvementés depuis des années après que ses rivaux pour le titre, Thierry Neuville et Sébastien Ogier, ont dû abandonner samedi. Il a assuré durant la dernière étape de dimanche et a été accueilli sur le podium par le président turc Tayyip Erdoğan.

Le voilà désormais deuxième du championnat, à seulement 13 points de Thierry Neuville qui s’est offert un petit lot de consolation en inscrivant le maximum de points de bonus dans la Power Stage télévisée. Ogier suit dix points derrière à trois manches de la fin de saison.

La deuxième place de Latvala est son meilleur résultat de l’année et Hayden Paddon a obtenu un premier podium cette saison sur sa Hyundai i20. Le Néo-Zélandais a terminé 1’46’’3 derrière Tänak.

Teemu Suninen a fini quatrième avec sa Ford Fiesta, à plus de quatre minutes du vainqueur, et Andreas Mikkelsen, qui a déploré samedi après-midi la casse de l’arbre de transmission avant droit de sa i20 alors qu’il menait, a pris la cinquième place.

Henning Solberg s’est placé sixième devant Jan Kopecký, vainqueur du WRC 2, Simone Tempestini et Chris Ingram. Ogier a récupéré le point de la dixième place après qu’Elfyn Evans, son équipier chez M-Sport, a encaissé délibérément une pénalité afin de glisser derrière le Français au classement.

La 11e manche de la saison sera le Dayinsure Wales Rally GB, basé à Deeside au Pays de Galles, du 4 au 7 octobre.