Vainqueur du Rallye de Turquie ce week-end, Ott Tänak veut que le Toyota Gazoo Racing continue de progresser pour rester dans la course au titre.

L’Estonien s’est replacé au cœur de la course au titre grâce à un week-end parfaitement mené d’un point de vue stratégique sur les redoutables routes de terre en Turquie.

En devançant son équipier Jari-Matti Latvala à l’issue des dix-sept spéciales, Ott Tänak a grandement contribué au premier doublé du constructeur japonais depuis son retour en Championnat du Monde FIA des Rallyes début 2017.

Sa troisième victoire d’affilée l’a propulsé à la deuxième place du classement général, à seulement treize points de Thierry Neuville. Toyota en a aussi profité pour s’emparer des commandes chez les constructeurs.

Maintenant qu’un premier titre mondial est à sa portée, Ott Tänak souhaite toutefois que son équipe continue de développer la Yaris WRC afin de poursuivre sur sa lancée sur les trois derniers rallyes du calendrier.

« Nous sommes maintenant dans le match et nous devons nous concentrer là-dessus », a-t-il indiqué. « Personne dans l’équipe ne doit rien relâcher sur les prochains rendez-vous. Parfois, la performance n’était pas au rendez-vous en Turquie. Nous devons donc progresser pour rester dans la course au titre. Les rallyes qui suivent offrent des défis différents. Tout le monde dans l’équipe est déterminé à réussir et j’espère que cela nous y aidera. »

La nouvelle mouture du Rallye de Turquie s’est avérée sans pitié envers les équipages. Ott Tänak n’a d’ailleurs pas hésité à qualifier cette épreuve comme la plus dure de la saison jusqu’ici.

« C’était le plus gros défi que nous ayons eu cette année », a-t-il expliqué. « Cela s’est souvent apparenté à une loterie pour éviter les problèmes. Je pense que les voitures ont subi des contraintes folles et chapeau aux équipes qui ont réussi à rallier l’arrivée sans passer par la case Rally-2 ou s’arrêter dans une spéciale. »

Tommi Mäkinen, directeur de l’équipe, était ravi de voir Ott Tänak prendre sa quatrième victoire de la saison. Le Finlandais estime que le sprint final entre son pilote - l’homme en forme du moment, Thierry Neuville et le champion en titre Sébastien Ogier sera propice à un final de toute beauté.

« Tout cela s’annonce plutôt bien si l’on regarde les trois derniers rallyes », a-t-il jugé. « Je suis convaincu que la fin de saison sera fascinante et que nous verrons des voitures extrêmement rapides attaquer de bout en bout lors des prochaines manches. »