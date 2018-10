Leader du Championnat du Monde FIA des Rallyes, Sébastien Ogier a exprimé sa satisfaction de compter quelques points d’avance avant le Kennards Hire Rally Australia (15-18 novembre) même si cela pourrait lui offrir des conditions de route défavorables par rapport à Thierry Neuville.

Le leader du M-Sport Ford World Rally Team a pris l’avantage sur son rival en terminant deuxième du RallyRACC Catalunya – Rally de España. Seulement quatrième, Thierry Neuville a ainsi perdu les commandes du championnat pour la première fois depuis avril.

Avant le dernier rendez-vous de la saison, Sébastien Ogier et Thierry Neuville sont désormais séparés de trois points. En Australie, le Français aura donc la mission de balayer la route pour ses poursuivants sur les spéciales poussiéreuses de Coffs Harbour.

Comme l’an dernier, Thierry Neuville sera le deuxième à s’élancer sur les spéciales - une position qui lui avait souri puisqu’il s’était adjugé le Rallye d’Australie ! Malgré sa position d’ouvreur, Sébastien Ogier s’était néanmoins imposé en 2015 et le quintuple Champion du Monde des Rallyes minimise son handicap en se concentrant sur son avance au championnat..

« Je préfère garder ma place de leader », a-t-il expliqué. « Les points pris ne sont plus à prendre. C’est une autre histoire d’aller chercher ceux dont vous avez besoin. Thierry aura un avantage au départ, mais il aura également la pression. La différence entre les deux premiers en Australie est infime, mais on ne sait jamais… Nous pourrions faire face à des conditions pluvieuses et piégeuses. »

Concernant son résultat en Espagne, Sébastien Ogier regrettait ne pas avoir pris davantage de points après que son mauvais choix de pneus laisse la voie libre à Sébastien Loeb : « Nous avons toujours fait le mauvais choix, plus ou moins, hormis sur la dernière boucle. Cela allait mieux avec les bons pneus, mais nous étions partis dans la mauvaise direction et nous n’avons pas toujours disposé des meilleures informations. »