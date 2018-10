Les souvenirs du plus grand jour de l’histoire de M-Sport il y a un an fournissent toute la motivation dont le Champion du Monde en titre Sébastien Ogier a besoin avant d’aborder le Dayinsure Wales Rally GB (4-7 octobre).

Il y a tout juste un an, le champagne avait coulé à flot lorsque Sébastien Ogier et Julien Ingrassia avaient offert à l’équipe ses premiers titres mondiaux chez les pilotes et les copilotes. Dans le même temps, M-Sport s’était également adjugé la couronne chez les constructeurs avec sa Ford Fiesta WRC tandis qu’Elfyn Evans remportait sa première victoire en WRC, le tout sur ses terres !

Aujourd’hui, Sébastien Ogier est lancé dans une lutte à trois pour le titre. Face à lui, Thierry Neuville et Ott Tänak lui font face pour l’empêcher de remporter un sixième sacre d’affilée avant qu’il ne rejoigne Citroën en 2019.

Les longues étapes dans les forêts galloises et l’adhérence imprévisible de leurs chemins de terre mettront l’accent sur la concentration, l’endurance et le rythme pur. Sébastien Ogier sait toutefois qu’il doit attaquer s’il souhaite réduire l’écart de vingt-trois points le séparant du leader Thierry Neuville.

« Il y a douze mois, les forêts galloises ont été le théâtre d’une histoire incroyable », a confié le Français. « Nous avions remporté les trois couronnes en jeu avec Malcolm et ses hommes. Cette saison, la course au titre pourrait difficilement être plus serrée, mais je tiens à rassurer l’équipe. Nous allons tout donner afin de préserver nos espoirs de titres. »

M-Sport Ford est en position d’outsider face à Hyundai et Toyota pour le titre chez les constructeurs, mais Malcolm Wilson compte sur Sébastien Ogier et Elfyn Evans afin de raviver les précieux souvenirs vécus il y a douze mois : « Rien ne surpassera notre triple sacre et notre victoire l’an passé, mais nous voulons être dans le match cette fois encore. Sébastien et Elfyn savent tous les deux comment atteindre la plus haute marche du podium au Pays de Galles. Sébastien y compte déjà quatre victoires et Elfyn n’a pas seulement grandi là-bas, il y est aussi entré dans l’histoire en devenant le premier pilote gallois à s’y imposer l’an dernier. »