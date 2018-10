Leader du championnat, Thierry Neuville est parti en tonneau jeudi matin lors du shakedown du RallyRACC Catalunya - Rally de España.

Thierry Neuville (Hyundai i20) n’avait parcouru que 500 mètres dans son deuxième passage avant de se faire piéger dans un virage à droite sur les deux kilomètres d’échauffement sur surface mixte en bordure de Salou. Sa voiture était alors ramenée au parc d’assistance avec des dégâts à l’avant gauche, sur le capot ainsi que sur le toit.

Les mécaniciens de son équipe se sont immédiatement mis au travail afin que la voiture soit prête cet après-midi pour la première spéciale organisée à Barcelone.

« C’était un virage à angle droit sur la droite », a-t-il raconté. « Je me suis inscrit dedans et les ornières étaient déjà plus profondes que lors du premier passage. La voiture s’est mise sur deux roues et j’ai essayé de sauver la situation, sans succès. Nous espérions bien sûr mieux au shakedown. Cela peut toutefois être un bon présage. Il y a quelques années, nous avions connu la même chose en Allemagne avant de remporter le rallye. Croisons les doigts pour que ce soit pareil ce week-end ! »

Son principal rival, Sébastien Ogier (Ford Fiesta), a signé le meilleur temps avec 3/10e d’avance sur Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris). Teemu Suninen (Ford Fiesta) complétait le trio de tête à une demi-seconde.

Craig Breen (Citroën C3) avait signé le meilleur temps à l’issue du premier passage sur ce terrain variant de manière assez équilibrée la terre et l’asphalte. Sébastien Ogier s’emparait ensuite des commandes dans son deuxième run avant d’établir la référence de la matinée à son troisième et dernier essai.

Sébastien Loeb (Citroën C3), Esapekka Lappi (Toyota Yaris) et Ott Tänak (Toyota Yaris) suivaient les trois premiers dans cet ordre.

Le top 10 :

1. Sébastien Ogier Ford Fiesta 1min 34.9sec

2. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris +0.3sec

3. Teemu Suninen Ford Fiesta +0.8sec

4. Sébastien Loeb Citroën C3 +1.1sec

5. Esapekka Lappi Toyota Yaris +1.2sec

6. Ott Tänak Toyota Yaris +1.3sec

7. Craig Breen Citroën C3 +1.5sec

8. Dani Sordo Hyundai i20 +1.6sec

9. Elfyn Evans Ford Fiesta +1.9sec

10. Ken Block Ford Fiesta +3.4sec