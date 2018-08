Sébastien Ogier a promis de maintenir la pression sur son rival Thierry Neuville même s’il a encore perdu du terrain face au Belge à l’issue de l’ADAC Rallye Deutschland.

De l’autre côté du Rhin, le Champion du Monde en titre a signé un résultat frustrant après qu’une crevaison dans Panzerplatte le relègue du deuxième au neuvième rang samedi après-midi.

Le lendemain, le Français a toutefois remporté la Power Stage sur l’asphalte allemand. Revenu en quatrième place, il a néanmoins vu Thierry Neuville prendre la deuxième position et deux nouveaux points d’avance au championnat. L’écart qui le sépare du pilote Hyundai s’élève désormais à vingt-trois points alors qu’il ne reste plus que quatre rallyes au calendrier.

« Grâce à la Power Stage, on marque 17 points qui comptent et qui sauvent un peu notre week-end », estime-t-il. « Même si l’écart n’a pas évolué dans le bon sens au championnat, on conserve nos chances et on est bien décidés à se battre. »

Le pilote M-Sport World Rally Team a également confié qu’il n’avait pas eu d’autre choix que celui de s’arrêter pour changer la roue crevée de sa Ford Fiesta. Une situation dont il avait conscience des conséquences pour la suite du rallye.

« On sait tous qu’il y a une part de loterie dans Panzerplatte », a-t-il ajouté. « Ce week-end, cette spéciale ne nous a pas réussi. On a compris tout de suite que la course aux avant-postes était finie, parce qu’il restait trente-deux kilomètres de spéciale : impossible de continuer comme ça, on devait s’arrêter. »

Malgré le podium manqué, le quintuple tenant du titre a affiché sa satisfaction en voyant les performances de sa Ford Fiesta, bien plus en verve que lors de sa cinquième place en Finlande trois semaines plus tôt.

« On réalisait une belle course et la performance était de retour après une épreuve difficile en Finlande. On est satisfaits du travail fourni ce week-end avec toute l’équipe, néanmoins les éléments n’ont pas tourné en notre faveur et cela nous prive d’un bon résultat. Le bilan est donc frustrant. »