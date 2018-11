Sébastien Ogier pense que sa capacité à garder la tête froide face à une pression extrême lui a valu son sixième titre WRC au Kennards Hire Rally Australia, dimanche.

Le Français menait une féroce lutte à trois pour le titre pilotes à l’abord de la dernière manche. Et dimanche, il savait n’avoir besoin de terminer que sixième pour conserver son avantage aux points sur ses rivaux Thierry Neuville et Ott Tänak.

L’expérience préalable d’Ogier en matière de championnats remportés s’est étalée au grand jour, lui et son copilote Julien Ingrassia mesurant en experts leur rythme dans les spéciales de Nouvelle-Galles du Sud, particulièrement quand la météo a rendu les routes piégeuses le dernier jour.

Et tandis que leur approche calme a payé, des erreurs de Neuville et Tänak on instantanément éliminé ces deux pilotes de la bataille au championnat.

Neuville a quitté le rallye après être passé sur un talus et avoir arraché une roue arrière de sa Hyundai i20 à trois spéciales de l’arrivée. Tänak, de son côté, l’a imité dans la spéciale suivante après que sa Toyota Yaris a heurté un arbre et, en panne de transmission, n’est pas repartie.

La cinquième place en découlant garantissait à Ogier sa sixième couronne des pilotes avec une marge de 18 points. Le pilote du M-Sport Ford World Rally Team était content de la façon dont il avait composé avec la pression à laquelle il était soumis.

« Je suis, vous pensez, super content et satisfait de gagner le championnat. Cela a été une saison si intense », a-t-il expliqué. « C’est quansiment dans la dernière spéciale du dernier rallye qu’on a gagné, alors, bien sûr, la pression était très élevée. »

« On n’a pas fait d’erreur et il y en a eu quelques-unes de la part des autres [Neuville et Tänak] qui les ont contraints à abandonner, et c’est de cette façon qu’on a gagné le titre ce week-end. »

Dans ce championnat des pilotes le plus disputé depuis 2003, les trois protagonistes ont connu des bons et des mauvais moments au fil des 13 manches. Revenant sur cette année, Ogier a désigné sa victoire au Dayinsure Wales Rally GB comme le moment où la lutte a tourné en sa faveur.

« La saison était faite de hauts et de bas. Au milieu, on a parfois manqué de chance et fait quelques petites erreurs, et ça ne semblait pas génial. Mais on n’a jamais renoncé à la lutte », a-t-il ajouté.

« La victoire en Grande-Bretagne a été très importante et nous a rapporté quelques gros points. On a bien fini les derniers rallyes de la saison et ce qu’on a fait me rend heureux pour toute mon équipe et en particulièrement Malcolm [Wilson]. »

Le titre des pilotes conquis en Australie permet à Ogier et Ingrassia de finir leurs deux saisons chez M-Sport avec deux couronnes des pilotes/copilotes et une des constructeurs.

Avant que le duo ne se prépare à rejoindre Citroën Racing en 2019, Ogier a salué le gros travail et la motivation de M-Sport depuis qu’il a intégré l’équipe, en provenance de Volkswagen, fin 2016.

« On leur offre [à M-Sport] un nouveau titre qu’il méritent tant, ils ont travaillé vraiment dur pour accomplir cela et j’ai rarement vu une telle implication dans ma carrière », a-t-il poursuivi.

« Je dois le dire, c’est très dur de penser que je m’en vais, mais c’est comme... quitter la fille qu’on aime. Pourquoi le fait-on ? Pourquoi maintenant qu’on a tout gagné ces deux dernières années ? »

« Mais maintenant, une aventure excitante nous attend et celle-ci me rend aussi impatient désormais. Au moins, ont se dit au revoir de la meilleure des façons. »