Déterminée à viser la victoire dès l’an prochain, l’équipe Citroën Total Abu Dhabi WRT est particulièrement heureuse d’annoncer le retour à compter de 2019, de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, quintuples champions du monde des rallyes.

Il y a dix ans, à l’occasion du rallye de Grande-Bretagne 2008, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, alors tout juste auréolés du titre de Champions du Monde Junior, réalisaient des débuts tonitruants au volant de la C4 WRC en s’emparant du premier scratch, leur premier également à ce niveau, et en menant jusqu’à l’ES 5. À l’orée de l’édition 2018 de ce même rallye, le moment ne pouvait pas être mieux trouvé pour annoncer le retour des quintuples champions du monde (2013 à 2017) au sein du Citroën Total Abu Dhabi WRT, l’équipe de leurs débuts ! C’est en effet vêtus de combinaisons frappées des célèbres chevrons que les deux Français ont décroché leur premier sacre mondial, en Junior donc avec la C2 Super 1600, et leur premier scratch, mais aussi leur premier podium en WRC (2eà l’Acropole 2009 avec la C4 WRC) ainsi que leur première victoire à ce niveau (Portugal 2010 avec la C4 WRC). Ayant fait preuve d’un talent hors norme au sein du Junior Team d’alors, ils avaient très vite confirmé en intégrant l’équipe de pointe des Rouges (Finlande 2010), contribuant du même coup activement aux titres constructeurs remportés en 2010 et 2011. En s’attachant les services à compter de 2019, d’un équipage en lice pour une sixième couronne consécutive cette année, la formation dirigée par Pierre Budar confirme ainsi sa volonté farouche de viser encore plus haut à l’avenir avec une C3 WRC déjà détentrice de deux victoires et six podiums. Bien décidé à relever le défi d’être titré champion du monde avec une troisième marque différente, qui plus est iconique et référence dans l’histoire de la discipline, Sébastien a de son côté été convaincu par le potentiel de la voiture et la détermination d’un team qu’il connaît bien. Animés par cette envie partagée de retravailler ensemble, ils sont déjà impatients d’étoffer un palmarès commun déjà riche notamment de sept succès. À la veille de l’ouverture du Mondial de l’Auto 2018 (4-14 octobre), où la C3 WRC sera exposée, la recomposition de ce duo constitue une grande nouvelle pour des fans, qui attendent sans nul doute déjà le lancement de la prochaine saison au rallye Monte-Carlo 2019 (22-27 janvier) !

ILS ONT DIT

Pierre Budar, Directeur de Citroën Racing

" Cette excellente nouvelle, c’est d’abord une aventure humaine caractérisée par l’envie de construire ensemble un nouveau chapitre et je suis évidemment ravi d’accueillir à nouveau Sébastien et Julien sous nos couleurs ! Leur arrivée est un coup de boost incroyable pour tout le team qui voit là sa motivation décuplée, et nous mettons d’ores et déjà les bouchées doubles pour que le deuxième volet de notre collaboration continue notre belle histoire et place haut les couleurs de la marque Citroën. We feel good ! "

Sébastien Ogier

" Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de m’attaquer à ce nouveau challenge avec Citroën, j’ai hâte même !D’autant que je n’ai jamais oublié que c’est l’équipe qui m’a donné la chance d’accéder au championnat du monde. Plusieurs éléments ont compté dans mon choix : je trouve très sympa l’idée de retrouver des gens avec qui j’ai plutôt bien travaillé il y a maintenant quelques années, je suis aussi excité par la perspective de relever le défi de tenter d’être champion du monde avec un troisième constructeur différent. Et si ce n’est pas gagné d’avance, j’ai à la fois, la conviction que la voiture a un potentiel certain, et une grande confiance dans les gens de Satory. "