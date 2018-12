Hyundai Motorsport a confirmé un changement de son line-up pour la saison 2019, pour le plus grand bonheur des Français : Sébastien Loeb a signé pour deux saisons et confirme ainsi son retour en WRC.

L’Alsacien ne souhaitait toutefois pas s’engager à temps complet, il disputera donc 6 manches du calendrier, à commencer, évidemment, par le Rallye de Monte-Carlo.

Sa 79e victoire en WRC obtenue en Espagne démontre que le nonuple champion du monde n’a rien perdu de sa vitesse sur un rallye. C’est donc un changement de partenaire pour Dani Sordo, qui ne sera plus en alternance avec Hayden Paddon sur la troisième voiture. Son programme n’a pas encore été précisé mais il commencera au Mexique, en mars.

Les deux pilotes titulaires de Hyundai pour l’intégralité de la saison restent Thierry Neuville et Andreas Mikkelsen. Des discussions se poursuivent également avec Hayden Paddon pour voir comment il pourra participer à l’équipe en 2019.

"Je suis ravi d’annoncer que Daniel et moi disputerons six rallyes en WRC pour Hyundai Motorsport en 2019, à commencer par le rallye Monte-Carlo," commente Sébastien Loeb.

"Gagner le rallye de Catalogne cette saison a rallumé mon désir de continuer à courir à l’avant en WRC. Rejoindre Hyundai va nous donner un défi frais que nous avons hâte de relever. J’ai été impressionné par l’approche de l’équipe et sa détermination à gagner. Ils étaient en course pour le titre cette saison et je sens que je peux apporter de nombreuses choses à l’équipe aux côtés de Thierry, Andreas et Dani. La Hyundai i20 Coupe WRC est une voiture qui a gagné des rallyes et en tant qu’équipage, nous savons que nous pouvons aussi lutter contre les meilleurs, donc 2019 promet d’être une saison palpitante !"

Sordo est également ravi de poursuivre l’aventure avec son équipe et d’accueillir son ancien équipier : "Hyundai Motorsport est vraiment devenue une équipe spéciale pour moi, donc je suis ravi de faire encore partie de leurs pilotes en WRC. Nous avons déjà de bons souvenirs depuis quelques années et aux côtés de Carlos, j’ai senti que 2018 avait été l’une de mes meilleures saisons."

"Nous savons que lorsque les choses fonctionnent en notre faveur, nous pouvons jouer à l’avant. Il est important pour nous d’apprendre des moments difficiles et de revenir plus forts, c’est l’objectif en vue de 2019. Nous avons des équipages intéressants avec l’arrivée de Sébastien. Il apporte une expérience incommensurable qui sera bénéfique à toute l’équipe pour progresser."