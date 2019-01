Andreas Mikkelsen apportera des changements radicaux à son pilotage et aux réglages de sa voiture afin de rebondir après une saison 2018 décevante.

Beaucoup était attendu de l’ancien pilote Volkswagen lorsqu’il a rejoint Hyundai Shell Mobis World Rally Team fin 2017, mais le Norvégien n’a atteint le podium qu’à une seule reprise l’an passé. Depuis, Andreas Mikkelsen a reconnu que ses performances l’ont mené à repenser son approche, notamment pour les épreuves sur asphalte.

« Je pense que nous avons globalement fait du travail convenable sur terre », a-t-il confié au micro de wrc.com. « En revanche, j’ai beaucoup souffert sur asphalte. Après beaucoup d’analyses, j’aborde cette saison avec un nouvel état d’esprit. »

Pour progresser, il compte bien s’appuyer sur une approche plus simple sur les réglages de sa Hyundai i20 WRC :

« L’an dernier, j’ai essayé de retrouver ce à quoi j’étais habitué, mais peut-être qu’il faut piloter cette voiture comme elle est, comme mes équipiers l’ont fait pendant cinq ans. Je vais désormais essayer de m’en inspirer un maximum et faire pareil. »

À vingt-neuf ans, le Norvégien s’apprête également à modifier son style de pilotage après avoir étudié les données et les caméras embarquées de Thierry Neuville et Dani Sordo.

« Cela concerne notamment leur approche des virages et leurs réglages », a-t-il expliqué. « Je freinais un peu plus tard et je maintenais la pédale pour m’inscrire en courbe. C’était probablement mieux pour rentrer dans les virages, mais cela se faisait au détriment de l’adhérence. Quand on regarde les différences, cela semble facile, mais j’ai piloté de cette façon pendant dix ans et ce n’est pas facile de changer ! »

Malgré ce défi, Andreas Mikkelsen s’estime confiant sur un regain de forme : « Dans le monde du sport, c’est normal de connaître de bonnes et de mauvaises années. La saison dernière a été la plus difficile de ma carrière, mais je sais que si nous continuons de travailler et d’y mettre tous nos efforts et toute notre énergie, les choses rentreront dans l’ordre. »