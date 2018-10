MP Motorsport avait débuté sa saison de GP3 avec Niko Kari et Dorian Boccolacci. Fait insolite, l’équipe néerlandaise va finir sa saison de... F2 avec ces deux mêmes pilotes ! Boccolacci a été promu en F2 un peu plus tôt dans la saison, et c’est à présent au tour du Finlandais de le rejoindre dans la catégorie supérieure.

Kari remplacera Boschung et il est satisfait de retrouver son ancien coéquipier : "Je suis vraiment heureux de la confiance qu’a MP Motorsport en moi et de cette promotion dans leur équipe de F2. Les nouvelles voitures de F2 de cette saison ont l’air fantastiques et je suis impatient de monter dedans. Je suis aussi impatient de travailler de nouveau avec Dorian, car j’ai eu une super relation de travail avec lui quand on était coéquipiers en GP3."

Sander Dorsman, le responsable de l’équipe, défend les résultats en demi-teinte du Finlandais sur cette saison de GP3 : "Niko a eu un peu de malchance dans sa seconde saison de GP3 avec nous, mais il a toujours montré sa vraie vitesse pure. Nous sommes confiants dans le fait qu’il va bientôt convertir cette rapidité en résultats pour les quelques courses de F2 qu’il reste cette saison. Avec deux nouveaux pilotes dans nos voitures de F2, notre objectif est de surprendre quelques pilotes dans la catégorie pour les deux week-ends restants à Sotchi et Abu Dhabi."