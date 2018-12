ART Grand Prix annonce avoir racheté les parts de Nicolas Todt, actionnaire et cofondateur de l’entreprise.

Fondée en 2004 par Frédéric Vasseur, alors patron de l’écurie de course ASM, et par Nicolas Todt, manager de pilotes de course, ART Grand Prix a conquis 24 titres dans l’antichambre de la F1, 14 en GP3 et 10 en GP2/F2.

Actionnaire au capital d’ART Grand Prix depuis la naissance de l’entreprise, Nicolas Todt a décidé de revendre ses parts de la société aux actionnaires actuels.

Frédéric Vasseur :

« J’ai fondé ART Grand Prix avec Nicolas à une époque où la mise en commun de nos domaines de compétences propres pouvait bénéficier à toutes les parties impliquées. Il y a effectivement eu synergie puisque depuis sa naissance, en 2004, ART Grand Prix a atteint la plupart des objectifs qu’elle s’était fixée et Nicolas a joué une grande part dans la réussite de l’entreprise. Sans lui, cet essor n’aurait pas été possible. Aujourd’hui l’évolution d’ART Grand Prix, la mienne et celle de Nicolas nous ont naturellement amenés à prendre des chemins différents dans une stratégie gagnant-gagnant qui permettra à chacun de poursuivre son parcours dans les meilleures conditions. Je remercie Nicolas pour ces années de collaboration extrêmement riches en résultats et lui souhaite le meilleur pour 2019 et les années à venir ».

Nicolas Todt :

« Je suis très fier d’avoir contribué à la création et au développement de cette équipe qui a toujours rencontré de grands succès. Sa culture d’entreprise qui mise sur les jeunes et leur permet de s’épanouir est une marque de fabrique d’ART Grand Prix et c’est tout à son honneur. ART Grand Prix a ainsi permis l’émergence de jeunes talents à tous les niveaux de l’entreprise : mécaniciens, ingénieurs et bien sûr pilotes qui sont la partie visible de cet iceberg et dont certains ont ensuite marqué l’histoire de la F1. Mon expérience au sein d’ART Grand Prix a été riche en enseignements ainsi qu’un catalyseur pour mes activités dans le sport automobile. Je souhaite à ART Grand Prix et à tous ceux qui la composent de poursuivre dans la même voie d’excellence et de se battre aux avant-postes dans les différents championnats auxquels ils participeront ».