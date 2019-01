Thierry Neuville préfère prévenir ses rivaux : Hyundai adoptera une approche plus agressive afin de remporter son premier titre mondial dès 2019 !

Depuis cinq saisons, Hyundai court derrière sa première couronne mondiale, mais le constructeur coréen a terminé à la deuxième place tant chez les pilotes que chez les constructeurs lors des trois dernières années.

Afin de mettre toutes les chances de son côté avant d’aborder sa sixième campagne, Hyundai Motorsport a procédé à des changements radicaux durant l’intersaison.

Andrea Adamo a ainsi remplacé Michel Nandan au rôle de directeur d’équipe tandis que le nonuple champion du monde Sébastien Loeb a rejoint le quatuor de pilotes.

Fort de trois victoires et d’une course au titre perdue de justesse face à Sébastien Ogier l’an passé, Thierry Neuville s’attend à voir son équipe adopter une approche beaucoup plus brutale en 2019.

« Nous avons énormément appris en tant qu’équipe l’an dernier », a-t-il confié au micro de wrc.com. « Cette fois, nous devons avoir à l’esprit des stratégies beaucoup plus agressives. M-Sport a commencé à le faire dès le deuxième rendez-vous en Suède et cela n’a jamais arrêté. Nous étions probablement trop tendres, comme quand Sébastien Ogier a perdu sa carte de pointage en Sardaigne. Il aurait pu ne pas voir l’arrivée, mais nous avons été trop gentils en le laissant repartir. C’est peut-être là que nous avons perdu le titre et je pense que nous en tirerons les leçons. »

Thierry Neuville figurait parmi les membres de l’équipe à demander un nouveau souffle dans l’encadrement. Le Belge a d’ailleurs donné tout son soutien à Andrea Adamo.

« Nous voulons être plus compétitifs tout au long de la saison », a expliqué le Belge. « Ce n’est un secret pour personne. Nous avons demandé du changement, un nouvel élan, et nous avons été entendus. D’autres nouvelles suivront après l’arrivée d’Andrea. C’est important pour motiver nos troupes, et même moi après cinq années chez Hyundai. J’ai toute confiance en lui pour progresser et réaliser rapidement les changements nécessaires. »