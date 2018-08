Directeur de l’équipe Hyundai, Michel Nandan espère que les modifications apportées à l’i20 WRC lui permettront de signer de meilleures performances sur l’asphalte de l’ADAC Rallye Deutschland (16-19 août).

La structure basée en Allemagne avait connu un week-end difficile en mars dernier lors du Corsica linea - Tour de Corse, le dernier rendez-vous sur asphalte. Thierry Neuville y avait d’ailleurs été confronté à du sous-virage persistant.

À l’arrivée, Michel Nandan avait reconnu que son équipe ne pouvait plus se permettre des performances aussi ternes sur cette surface.

Cinq mois plus tard, Hyundai Motorsport cherche à consolider son avance en tête des deux championnats et Michel Nandan pense que les améliorations récemment apportées aux suspensions et au différentiel permettront à Thierry Neuville, Dani Sordo et Andreas Mikkelsen d’être plus compétitifs.

« Nous avons eu du mal en Corse en début de saison », explique-t-il. « Mais nous avons poursuivi nos essais de développement sur l’i20 afin de progresser dans ce domaine. Notre travail s’est concentré sur des éléments de suspension et du différentiel pour améliorer l’équilibre de la voiture. Nous voulons afficher des performances plus sereines, mais je suis assez optimiste sur notre niveau de compétitivité. »

Hyundai a déjà connu le succès en Allemagne. En 2014, Thierry Neuville et Dani Sordo avaient signé le doublé lors de la première victoire du constructeur coréen au sein de l’élite.

Michel Nandan espère que les cinq jours d’essais de l’équipe menés ces derniers jours permettront à ses pilotes de débuter l’épreuve sur les chapeaux de roues.

« Le Rallye d’Allemagne est un événement important pour nous », ajoutait-il. « Nous y avons beaucoup de bons souvenirs des éditions précédentes. Cette épreuve requiert une approche différente des autres en raison de ses spéciales très différentes et nous avons réalisé cinq jours d’essais intensifs pour relever ce défi unique. »