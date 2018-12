En 2017, Volvo a raflé la couronne du WTCC chez les constructeurs sous la bannière de l’équipe Cyan Racing, tandis que Thed Björk devenait champion des pilotes. Le Suédois a trouvé refuge chez Yvan Muller Racing en 2018 pour la première saison du WTCR, toujours avec un soutien plus mesuré de Cyan.

En 2019, Cyan Racing s’engage à son compte en WTCR et abandonne les Volvo pour une autre marque du groupe chinois Geely, la marque de l’Empire du Milieu nommée Lynk & Co.

Celle-ci est une start-up de l’automobile en Chine et va importer très prochainement des modèles en Europe, dont la Lynk & Co 03, qui sert de base à la voiture en WTCR. Un tableau qui impressionne déjà, puisque la copie rendue avec Volvo en WTCC avait été parfaite.

Pourtant, c’est encore plus impressionnant lorsque l’on prend connaissance des quatre pilotes (de gauche à droite sur la photo, dans l’ordre cité ci-dessous) qui seront engagés l’an prochain dans le championnat par Cyan Racing. Thed Björk a été le premier annoncé, avant que ne soit confirmé celui qui était son patron et équipier en 2018 avec les Hyundai du YMR, Yvan Muller.

Par la suite, c’est Andy Priaulx qui a été confirmé dans la troisième voiture. Le Britannique est triple champion du WTCC, et compte aussi deux podiums aux 24 Heures du Mans en GT. Enfin, c’est Yann Ehrlacher qui a été annoncé aux côtés de ce trio qui compte tout de même huit titres sur les 13 saisons de la discipline.

Ehrlacher, qui n’est autre que le neveu de Muller, est aussi l’un des plus gros espoirs de la discipline et sort d’une saison solide au volant de la Honda Civic du ALL-INKL Munnich Motorsport. Une chose est sure, le line-up de Lynk & Co et l’engagement de Cyan Racing ne sont pas là sans d’énormes ambitions.