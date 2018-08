La piste est sèche pour cette séance de qualifications, ce qui évitera les conditions changeantes comme lors des essais libres. En proie avec des soucis avec sa voiture ce matin, De Vries est le premier à prendre la piste, mais c’est Lando Norris qui signe le premier tour chronométré, même s’il s’agit d’un tour de chauffe assez lent en 1.41. Nyck De Vries réalise le premier vrai chrono de référence en 1.33.247, mais bien vite Sergio Sette Camara le déloge assez largement, en tournant en 1.32.052.

Il y a beaucoup de trafic en piste et ce n’est pas facile de trouver une piste claire. Le leader du championnat, George Russell, s’empare du deuxième chrono à un peu plus d’un dixième du Brésilien de Carlin, tandis qu’Albon se place troisième. Ghiotto semblait en mesure de concurrence ces trois hommes de tête, mais un secteur 3 plus lent le laisse finalement quatrième.

Les pilotes rentrent aux stands, excepté Boccolacci, qui retourne ensuite dans son stand en se plaignant de problèmes sur sa voiture. Son équipe MP Motorsport s’excuse et trouve en effet un souci de boîte de vitesses. Le Français est vingtième sans réel tour chrono.

A cinq minutes du drapeau à damiers, revoilà tous les pilotes en piste - sauf Boccolacci bien sûr - pour leur dernier essai de tour chrono. Russell place immédiatement la barre haut avec un temps d’1.31.546. Très en forme, Sette Camara donne tout, est persuadé d’avoir réalisé le tour parfait... mais il échoue à 6 centièmes du Britannique d’ART ! Derrière ces deux hommes, l’écart est plus grand.

George Russell s’empare donc de la pole position et empoche les précieux points qui vont avec. Sergio Sette Camara partira à ses côtés en première ligne. On retrouve ensuite Albon et Markelov en deuxième ligne, puis Latifi et Fuoco à la cinquième et sixième place. En lutte avec Russell au championnat, Lando Norris sera septième sur la grille, devant Maini, Ghiotto et Delétraz. Pour la course de PREMA à domicile, De Vries partira onzième.