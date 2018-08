Sergio Sette Camara s’est mis en valeur lors de la séance d’essais libres de la Formule 2 à Monza, en signant le meilleur temps en 1’33"810 en fin de séance, alors que la piste séchait. Le pilote Carlin devance Artem Markelov et Alexander Albon.

Les premiers tours de roue ont été effectués en pneus pluie, à plus de dix secondes du chrono qui deviendrait finalement la référence. Luca Ghiotto a été le premier courageux à sortir, rapidement rejoint par les pilotes BWT Arden.

Le premier pilote à sortir en pneus pour le sec était Tadasuke Makino, l’équipier de Markelov chez RUSSIAN TIME. Ce dernier s’est disputé un moment la première place avec Dorian Boccolacci, le Français, qui dispute sa deuxième manche de F2.

Lando Norris, tout juste revenu de ses essais libres avec McLaren, a ensuite pris le meilleur avant d’être délogé par Ghiotto. Les temps n’ont fait ensuite que descendre à mesure que les pilotes roulaient et séchaient la piste, jusqu’au meilleur temps de Sette Camara.

Derrière les trois hommes, on retrouve Makino, Ghiotto et Antonio Fuoco, devant Russell, Arjun Maini, Norris et Boccolacci.