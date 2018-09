La course de ce dimanche se déroulera sur une piste sèche. Arrivé huitième hier, Antonio Fuoco aurait dû s’élancer en pole aujourd’hui, mais il a été disqualifié de la course 1 pour une cartographie de la boîte de vitesse non conforme au départ hier. Du coup, Ralph Boschung a été promu huitième et part en pole de la course 2 ce matin.

Au départ du tour de formation, Nyck De Vries cale et il devra partir de la voie des stands. Au départ, Boschung patine énormément et se fait passer de tous les côtés, Sette Camara n’est pas bien parti non plus et c’est serré à la première chicane mais tout le monde passe sans encombre. Nicholas Latifi a pris la tête de la course devant George Russell et Artem Markelov. Albon est quatrième devant Sette Camara. Norris a perdu des positions et n’est que huitième. Günther a quant à lui abîmé son aileron avant et doit passer aux stands le changer.

Au quatrième tour, Gelael se décale à la deuxième chicane pour passer Boschung, mais le pilote MP Motorsport ignore totalement le pilote PREMA et le touche. Gelael doit abandonner et Boschung - qui abandonne aussi - est sous investigation. Russell double Latifi grâce au DRS, mais il manque son freinage à la première chicane : cela permet non seulement à Latifi de reprendre la tête, mais également à Markelov de passer deuxième.

Le tour suivant, Markelov prend l’aspiration et enclenche son DRS dans la ligne droite : le Russe double le Canadien et prend la première place. Latifi est à présent bien plus lent que les concurrents autour de lui, mais Russell n’arrive pas à trouver l’ouverture, du moins jusqu’au neuvième tour où le Britannique revient en deuxième position après avoir pu passer Latifi.

Au onzième tour, Sette Camara réussit à doubler Latifi, et dans le même temps, Markelov tire tout droit à la première chicane. Cela permet à Russell de revenir dans les échappements de la Russian Time, et le pilote ART prend la tête de la course avant la deuxième chicane. Norris a doublé Albon et le pilote Carlin est cinquième.

Boccolacci et Aitken se livrent à une très belle bagarre pendant plusieurs tours pour le gain de la huitième place. Albon connaît de gros soucis avec sa DAMS et perd d’un seul coup beaucoup de places : il doit ensuite rentrer aux stands abandonner. De Vries entre en contact avec Nissany et doit passer par la voie des stands réparer les dégâts tandis que l’aileron avant de Nissany est endommagé. L’Israëlien attend un tour avant de passer aux stands, ce qui créée une confusion avec les deux Charouz, notamment celle de Delétraz avec qui il manque de s’accrocher.

On entre dans le dernier tour et Sette Camara tente tout pour passer Markelov, mais le Brésilien bloque ses roues à l’entrée de la première chicane et doit se contenter de la troisième place. George Russell s’impose donc sur cette course courte et accentue encore son avance au championnat. Markelov termine deuxième et Sette Camara complète le podium. Nicholas Latifi finit quatrième juste devant Lando Norris. Ghiotto est seul à la sixième place alors que Dorian Boccolacci empoche ses tous premiers points en F2 grâce à sa septième place. Aitken prend le dernier point.