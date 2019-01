A quelques semaines du Monte Carlo, Hyundai a annoncé par surprise l’arrêt de sa collaboration avec son directeur d’équipe en WRC, Michel Nandan, qui était à la tête du projet depuis le retour du constructeur en championnat du monde.

Avec 10 victoires depuis son retour en WRC début 2014, la firme coréenne a terminé à trois reprises deuxième du classement des constructeurs. Les deux titres manqués cette année, face à Toyota pour les constructeurs et face à Sébastien Ogier chez les pilotes pour Thierry Neuville, semblent avoir eu raison de la relation entre Nandan et Hyundai.

Néanmoins, "Hyundai Motorsport envoie ses remerciements les plus sincères à Michel pour sa contribution significative au développement de l’équipe et à ses progrès lors des six dernières années, et lui souhaite le meilleur à l’avenir."

C’est le manager de la compétition client, l’Italien Andrea Adamo, qui prend le rôle de directeur avec effet immédiat. Il reste également manager des programmes compétition client avec les i20 R5 en WRC-2 et les i30 N TCR.