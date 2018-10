A 27 ans, Roberto Merhi reprend du service en F2 : après avoir couru pour MP Motorsport jusqu’aux courses en Hongrie, l’Espagnol retrouve Campos, pour qui il a roulé en Espagne l’an dernier dans cette même catégorie. Merhi y remplace Roy Nissany jusqu’à la fin de la saison.

L’ex-pilote de F1 est content d’avoir retrouvé un volant : "Je suis heureux de faire mon retour en F2 avec Campos. On se connaît parfaitement et je pense que nous souhaitons les mêmes choses pour les courses restantes. Campos a une voiture compétitive et en plus j’ai gagné en expérience plus tôt dans la saison. Donc je me sens mieux préparé après avoir réussi ces bons résultats."

Adrián Campos, le président de l’équipe, pense disposer à présent d’un duo de pilotes (Ghiotto est le deuxième pilote) plus performant : "Nous n’avons aucun doute quant aux objectifs de Roberto. Je suis sûr qu’il performera extrêmement bien dans les courses à venir. Il a déjà l’expérience de la série et nous nous attendons à de supers résultats vu son talent. L’adaptation n’est pas un problème non plus puisqu’on a déjà travaillé ensemble auparavant. Nous ferons de notre mieux pour le faire se sentir chez lui."