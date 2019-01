Kris Meeke estime que son choix de rejoindre Toyota Gazoo Racing représente la meilleure opportunité de sa carrière en WRC.

Le Britannique n’a pas repris le départ d’un rallye en Championnat du Monde FIA des Rallyes depuis son accident au dernier Vodafone Rally de Portugal. Un incident qui avait alors précipité sa chute chez Citroën et mis sa carrière entre parenthèses.

À trente-neuf ans, Kris Meeke est désormais prêt à retrouver les plus belles spéciales de la planète en rejoignant Toyota dans le cadre d’un contrat d’une saison complète au volant d’une Yaris WRC en 2019.

Après une expérience prématurément interrompue chez MINI et des moments difficiles chez Citroën, le Britannique se réjouit de cette nouvelle chance pour faire ses preuves.

« Vu mon passif, je pense qu’il s’agit de la meilleure opportunité de ma carrière », a-t-il confié au micro de wrc.com. « Mon contrat de trois ans avec MINI n’a duré que six rallyes. Puis j’ai rejoint Citroën quand ils se lançaient en WTCC et il était évident que des choses n’allaient pas lorsque la C3 est apparue. Pour la première fois de ma carrière, je me sens au bon endroit, au bon moment. »

« Si quelqu’un m’avait demandé début 2018 où j’aimerais être un an plus tard, j’aurais répondu là [chez Toyota]. »

En 2019, il découvrira une nouvelle équipe, une nouvelle voiture, mais aussi un nouveau copilote après avoir choisi Seb Marshall, l’ancien partenaire d’Hayden Paddon, pour remplacer Paul Nagle.

« J’ai travaillé onze ans avec Paul, les liens étaient vraiment solides entre nous », a-t-il expliqué. « Après ce qu’il s’est passé l’an dernier et cette petite pause, je me suis dit que je voulais prendre un nouveau départ en cas de retour. Je suis ravi de pouvoir compter sur Seb et cette nouvelle relation est partie sur de bonnes bases ! »