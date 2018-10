Kris Meeke retrouvera le Championnat du monde FIA des Rallyes au sein du Toyota Gazoo Racing l’an prochain.

Ce matin, le constructeur japonais a annoncé que Kris Meeke rejoindra Ott Tänak et Jari-Matti Latvala, prolongé pour l’occasion, au sein du Toyota Gazoo Racing.

Kris Meeke remplacera donc Esapekka Lappi, parti rejoindre Sébastien Ogier chez Citroën Racing.

Âgé de 39 ans, le Britannique n’a pas pris le départ d’une manche en mondial depuis le Vodafone Rally de Portugal en mai dernier. Il avait alors abandonné après un gros accident avant d’être écarté quelques jours plus tard par Citroën.

Après avoir pris pour la première fois le volant d’une Toyota Yaris WRC lors d’essais en Finlande mardi, Kris Meeke a confié que son ambition de devenir Champion du Monde des Rallyes demeurait intacte.

« Ces derniers mois ont été difficiles, mais je ne suis pas resté longtemps sur la touche et j’ai toujours les dents longues », a-t-il confié. « Je savais au fond de moi que je voulais retrouver un volant et ma première expérience avec la Yaris m’a procuré tant de plaisir... J’ai dédié ma vie au rallye, qui m’a tant donné en retour, mais ce n’était sûrement pas le moment d’arrêter. J’ai la conviction que je peux encore accomplir bien plus dans ce sport et j’espère y parvenir avec cette nouvelle aventure. »

Kris Meeke a précisé l’importance du rôle de Tommi Mäkinen, directeur de l’équipe, dans sa décision.

« Le fait que Tommi ait été à ma place, qu’il ait réussi et soit devenu l’un des plus grands pilotes de l’histoire avec ses quatre titres mondiaux consécutifs indique qu’il sait de quoi un pilote a besoin. Quand un tel homme est votre patron, cela facilite les choses. Les négociations ont donc été très simples. Il y avait plusieurs options, mais j’ai toujours dit que si je revenais, je voulais le faire à ma façon et je n’avais aucun doute sur ma future destination. »

Paul Nagle, son copilote de longue date, ne sera pas de l’aventure. Les deux hommes se sont séparés à l’amiable et Seb Marshall, l’actuel copilote de Hayden Paddon, semble en pole pour passer à la droite de Kris Meeke.

Tommi Mäkinen a tenu à affirmer ses nouvelles ambitions de titres en soulignant la vitesse et l’expérience de ses équipages pour 2019.

« Nous savons que Kris est extrêmement rapide, mais il apporte aussi beaucoup d’expérience », a indiqué le Finlandais. « Ses connaissances techniques sont vraiment excellentes et je crois qu’il peut nous apporter de nouvelles idées pour poursuivre le développement de la Toyota Yaris WRC. Je suis aussi ravi de continuer l’aventure avec Jari-Matti. Il mène un travail de qualité et il a retrouvé le podium de manière régulière. C’est essentiel pour l’équipe. »