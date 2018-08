Mads Ostberg et Torstein Eriksen ont résisté jusqu’au bout au retour de Latvala, ancien triple vainqueur de l’épreuve, pour s’emparer d’une deuxième place méritée en Finlande.

Craig Breen et Scott Martin se sont quant à eux hissés en huitième position lors de la dernière journée, tandis que Khalid Al Qassimi et Chris Patterson, de retour en Rallye 2, ont peu à peu retrouvé leurs sensations.

Entamer une dernière journée de course, longue de 45,72 km (en 4 ES), avec seulement 5’’4 d’avance sur un pilote du calibre de Jari-Matti Latvala, déjà triple vainqueur de l’épreuve, n’est jamais chose aisée. Mads Ostberg allait pourtant réussir l’exploit de le contenir, pour entériner sa superbe deuxième place, soit son meilleur résultat sur ces terres après deux troisièmes places (2013 et 2015). C’est également le troisième podium du Citroën Total Abu Dhabi WRT cette saison, après les deuxième et troisième places respectivement conquises en Suède et au Mexique.

Le Norvégien volant confirmait d’entrée qu’il n’allait rien lâcher : en s’emparant du meilleur temps dans le chrono d’ouverture, soit le cinquième scratch des Rouges ce week-end, il frappait fort pour porter son avance à 6’’3. Mais Latvala, littéralement survolté à domicile, revenait à seulement 2’’5 à l’orée de l’ultime chrono de Ruuhimäki et ses enchaînements de sauts. Là encore, Mads ne tremblait pas et le reléguait à trois dixièmes au terme de quelque cinq minutes d’un effort intense à 122,5 km/h de moyenne, pour s’assurer la deuxième place pour 2’’8 !

Toujours limité par son ordre de départs (3e), Craig Breen n’en signait pas moins quelques chronos intéressants, notamment dans l’ES 21 où il échouait à seulement 4’’2 du scratch, ou encore dans la Power Stage conclue à 1’’7 du vainqueur du jour. L’Irlandais profitait également des circonstances de course pour terminer au huitième rang d’un rallye, compromis d’entrée par une crevaison (ES 2).

De retour en Rallye 2 après son erreur de la veille, Khalid Al Qassimi s’attachait à rallier l’arrivée, tout en reprenant peu à peu confiance.

ILS ONT DIT

Craig Breen

« C’était un week-end difficile pour nous, avec cette crevaison le premier jour qui nous a coûté cher, et contraint ensuite à balayer pendant deux étapes. Mais ça ne nous a pas empêché de démontrer notre pointe de vitesse dès que les conditions le permettaient. On finit notamment sur un bon temps dans la Power Stage, qui nous permet de nous tourner vers l’Allemagne avec optimisme. »

Mads Østberg

« C’est une énorme satisfaction pour moi d’être ainsi de retour au premier plan sur ces incroyables spéciales ! C’est la plus belle chose que j’ai jamais réalisée dans ma carrière sportive. Je suis également ravi pour toute l’équipe, qui a encore abattu un gros boulot pour en arriver là, et je suis fier d’en faire partie. Je savais dès nos essais préparatoires que cette C3 WRC était la meilleure voiture dont j’avais encore jamais disposé sur ces routes et nous sommes parvenus à en faire la démonstration. »

Khalid Al Qassimi

« Si c’était un rallye difficile pour nous, avec notre erreur prématurée d’hier matin, je suis content d’avoir pu reprendre la route aujourd’hui et profité de ces incroyables pistes. Je suis surtout ravi pour le team qui voit ses efforts récompensés. »