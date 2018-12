Alors qu’on craignait que M-Sport renonce au WRC après avoir perdu l’équipage Sébastien Ogier / Julien Ingrassia, et devant les difficultés financières avancées par Malcolm Wilson, qui avait demandé un délai pour annoncer son engagement alors que la deadline était placée ce vendredi, c’est finalement une bonne nouvelle qui est arrivée en provenance de l’équipe britannique.

Elle engagera en effet deux Ford Fiesta WRC à temps plein en 2019, qui seront pilotées par Elfyn Evans et Teemu Suninen, déjà présents dans l’équipe en 2018. L’annonce a également été faite qu’une troisième voiture serait présente au Monte Carlo et en Suède pour l’ancien pilote Skoda en WRC-2, Pontus Tidemand.

"Ces dernières semaines, nous avons connu des hauts et des bas, du titre de Sébastien et Julien à leurs adieux émouvants, et nous avons travaillé jour et nuit pour rassembler les éléments qui nous permettront de former une équipe pour 2019" a déclaré Wilson.

"Au moment où je vous parle, nous n’avons pas encore tous les détails en place, du fait de l’énorme quantité de travail de développement qui se déroule dans les coulisses. J’ai senti qu’il fallait s’engager, en collaboration avec nos partenaires en Europe et aux Etats-Unis, et chaque élément a été revu et mis à jour."

"La collaboration financière et technique continue avec Ford a été déterminante pour nous faire avancer et, ensemble, nous travaillons à une nouvelle ’échelle d’opportunité’ améliorée, qui a commencé avec la Ford Fiesta R2 récemment lancée au début du mois. Nous avons toujours dit que le WRC est notre vitrine, et le travail de développement que nous effectuons au plus haut niveau sert pour améliorer chaque étape de l’échelle."

Cette vitrine sera donc encore présente en 2019 avec deux voitures à temps plein et une troisième qui n’est pour l’instant confirmée que pour deux rallyes : "L’année prochaine sera une année très importante pour M-Sport. Nous avons un certain nombre de nouveaux projets à venir, y compris le lancement de notre centre d’évaluation à Dovenby Hall."

"Nous continuerons à étendre le réseau et à travailler avec les partenaires existants en préservant les rôles que nous avons et en tirant parti de toute nouvelle occasion qui se présente. Nous comptons sur l’appui de toute la communauté WRC pour reconstituer les pièces manquantes, mais nous sommes convaincus que nous avons les outils nécessaires pour faire du bon travail et nous prenons donc la décision d’aller de l’avant et de relever ce défi !"