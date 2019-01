En marge du Salon International de Birmingham où seront présentées les livrées de toutes les voitures officielles du WRC 2019, M-Sport a décidé de révéler la sienne un peu plus tôt. On y retrouve des couleurs proches de celles précédant l’arrivée de Sébastien Ogier, avec le bleu électrique de l’équipe et la teinte globale de Ford.

On y découvre également les numéros des deux pilotes, Teemu Suninen et Elfyn Evans, qui ont opté respectivement pour le 3 et le 33, et cela nous confirme bien que les pilotes auront désormais le choix de leur numéro, comme cela se fait en Formule 1.