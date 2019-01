Après une première saison solide et des tests réussis à Abu Dhabi, où il a signé le meilleur temps pour l’équipe Carlin, Louis Delétraz a été recruté par l’équipe britannique, championne de F2 en titre, pour défendre ses couleurs sur la saison 2019.

"Je suis très heureux de rejoindre Carlin pour la saison 2019 de F2" a déclaré le Suisse. "Je connais l’équipe car nous avons déjà travaillé ensemble dans le passé et les tests d’après saison de F2 se sont parfaitement déroulés."

"Je suis vraiment heureux pour 2019, je me sens déjà comme à la maison dans l’équipe et la motivation de chacun est incroyable ! Je suis très reconnaissant pour le soutien et la confiance incroyables de mes sponsors. Ensemble, nous formons une équipe forte !"

Une enthousiasme que partage le patron de l’équipe, Trevor Carlin : "Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveau Louis dans l’équipe pour la saison à venir. Nous avons travaillé avec lui pour une course en 2016 et pour les essais d’après-saison le mois dernier à Abu Dhabi. C’est un pilote fantastique avec lequel travailler et je suis sûr que nous pourrons avoir une bonne saison ensemble l’an prochain."