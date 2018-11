Quelques jours après son exceptionnelle victoire au rallye de Catalogne, Sébastien Loeb a annoncé sa participation au prochain Dakar, toujours accompagné de Daniel Elena à ses côtés. Ce sera le quatrième Dakar pour l’équipage français, qui a terminé deuxième en 2017 et abandonné lors de l’édition de cette année suite à une chute derrière une dune qui avait causé une fracture à Elena.

Suite au retrait de Peugeot, ses trois équipiers qu’étaient Stéphane Péterhansel, Carlos Sainz et Cyril Desprès sont partis chez Mini X-Raid, mais Loeb va poursuivre au volant d’un Peugeot 3008 DKR préparé par PH Sport. Il doit également cette participation au soutien de Red Bull, dont les couleurs seront certainement sur le Peugeot de Loeb et Elena.

"J’aime les dunes. La clé du succès sur ce type de terrain consiste à ne pas s’ensabler" explique Loeb, que l’on avait vu à plusieurs reprises devoir désensabler son véhicule sur les éditions précédentes. "C’est ce sur quoi je vais me concentrer lors des essais. J’ai pris la décision de refaire le Dakar à la dernière minute mais j’ai toujours soif de victoire. Nous allons probablement manquer de préparation mais je n’ai pas oublié tout ce que j’ai appris ces trois dernières années."

Il ne s’inquiète pas de disposer d’un 3008 DKR version 2017, et ne sait pas où il se situera entre les Mini Countryman, les buggys Mini et les Toyota : "Je suis prêt à tenter l’aventure, un peu comme lors de mes trois apparitions en Championnat du monde des Rallyes cette année pour lesquelles le succès était loin d’être garanti. « Ils seront des concurrents redoutables. Nous ne savons donc pas du tout quel sera notre niveau de compétitivité mais plusieurs équipages ont leur chance de gagner et j’espère que nous en ferons partie."