Après le Rallye Raid Dakar et le Rallye Monte-Carlo, Sébastien Loeb, reconnu comme le plus grand pilote de sa discipline de tous les temps et auréolé de 9 titres mondiaux, a décidé de relever un nouveau challenge : défier les meilleurs spécialistes de la glace au Stade de France !

Il sera associé à Franck Lagorce sur l’Andros Sport, 100% électrique 4 roues motrices pour se battre pour la victoire de la Super Finale du 30ème Trophée Andros.

Le rendez-vous est fixé au 9 février 2019 sur l’anneau glacé du Stade de France. Plus d’informations à venir prochainement.