Les tirages de la Course des Champions ont été effectués en marge de la compétition qui aura lieu ce week-end au Mexique, au sein du Foro Sol (photo). Pour la Coupe des Nations, le premier groupe sera composé de l’équipe d’Allemagne, de deux des trois équipes mexicaines et de l’équipe de France.

Le deuxième groupe mettra en scène les équipes du Brésil, la dernière équipe mexicaine et l’équipe de pilotes virtuels. Enfin, le troisième sera composé de l’équipe scandinave, de l’équipe britannique et de l’équipe américaine.

Du côté de la Race of Champions, certains pilotes devront passer par une manche éliminatoire pour accéder aux phases de poule. Andy Priaulx pourra participer au groupe A s’il gagne contre le vainqueur de la Race of Champions Mexico, disputée en début de journée dimanche, qui mettra en scène des talents locaux.

Dans le groupe B, Loïc Duval et Helio Castroneves s’affronteront pour accéder aux matchs du groupe, tandis que Memo Rojas et Mick Schumacher en feront de même dans le groupe C. Enfin, le gamer Enzo Bonito affontera le vainqueur de la eROC pour la dernière place du groupe D.

Tirage de la Nations Cup

Groupe A

Team GERMANY (Sebastian Vettel & Mick Schumacher)

Team MEXICO (Esteban Gutierrez & Patricio O’Ward)

Team INFINITUM MEXICO (Memo Rojas & Benito Guerra)

Team FRANCE (Pierre Gasly & Loïc Duval)

Groupe B

Team BRAZIL (Helio Castroneves & Lucas di Grassi)

Team TELCEL MEXICO (Daniel Suárez & ROC Mexico Saturday winner*)

Team SIM RACING ALL STARS (Enzo Bonito & eROC winner)

Groupe C

Team NORDIC (Tom Kristensen & Johan Kristoffersson)

Team GREAT BRITAIN (David Coulthard & Andy Priaulx)

Team USA (Ryan Hunter-Reay & Josef Newgarden)

Tirage de la Race of Champions

Groupe A

David COULTHARD (Great Britain)

Tom KRISTENSEN (Denmark)

Patricio O’WARD (Mexico)

Vainqueur de la manche 1A entre le vainqueur de la ROC Mexico et Andy PRIAULX

Groupe B

Johan KRISTOFFERSSON (Sweden)

Lucas DI GRASSI (Brazil) 2016-2017 Formula E Champion

Josef NEWGARDEN (USA)

Vainqueur de la manche 1B entre Loïc DUVAL et Helio CASTRONEVES

Groupe C

Sebastian VETTEL (Germany)

Daniel SUAREZ (Mexico)

Benito GUERRA (Mexico)

Vainqueur de la manche 1C entre Memo ROJAS et Mick SCHUMACHER

Groupe D

Pierre GASLY (France)

Esteban GUTIERREZ (Mexico)

Ryan HUNTER-REAY (USA) 2014

Vainqueur de la manche 1D entre Enzo BONITO et le champion eROC 2019