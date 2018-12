Après plusieurs transferts survenus durant l’intersaison, la liste des engagés du Rallye Monte-Carlo dévoile pour la première fois les forces en présence pour la saison 2019.

Comme le veut la tradition, le Rallye Monte-Carlo (24-27 janvier) ouvrira le Championnat du Monde FIA des Rallyes, dont le calendrier a été étendu à quatorze manches cette saison.

L’Automobile Club de Monaco, qui organise l’épreuve, a confirmé les principales forces en présence peu après la fermeture des inscriptions vendredi.

Vainqueur en Principauté ces cinq dernières années, Sébastien Ogier sera ainsi la tête d’affiche. Le Champion du Monde en titre commencera la défense de sa couronne au volant d’une Citroën C3 WRC tandis que le constructeur français alignera une seconde voiture pour Esapekka Lappi.

Toyota Gazoo Racing engagera trois Yaris WRC pour Jari-Matti Latvala, Ott Tänak et le nouvel équipage composé de Kris Meeke et Sebastian Marshall.

Elfyn Evans, Teemu Suninen et Pontus Tidemand piloteront les Ford Fiesta WRC de l’équipe M-Sport Ford World Rally Team. Le Monte-Carlo sera d’ailleurs l’occasion d’assister aux débuts de nouveaux binômes puisque Scott Martin dictera désormais les notes d’Elfyn Evans et Marko Salminen celles de Teemu Suninen. Pontus Tidemand doit encore annoncer qui sera son copilote sur cette épreuve.

Hyundai Motorsport comptera également sur trois voitures en confiant des i20 WRC à Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen et la nouvelle recrue de l’équipe, le septuple vainqueur du Monte-Carlo Sébastien Loeb.

Dans les autres catégories, Yoann Bonato (Citroën C3 R5) et Gus Greensmith (Ford Fiesta R5) évolueront au sein du nouveau Championnat WRC2 Pro. Du côté du WRC2, on retrouvera Ole Christian Veiby et Nicolas Ciamin sur des Volkswagen Polo GTI R5, mais aussi Guillaume De Mévius (Citroën C3 R5) et Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5).

Parmi les autres équipages engagés, on notera la présence de Kalle Rovanperä (Skoda Fabia R5) et de l’ancien pilote officiel Subaru Stéphane Sarrazin (Hyundai i20 R5).