Sébastien Ogier a décroché son sixième titre consécutif en Championnat du Monde FIA des Rallyes, dimanche après-midi, après une dernière manche chaotique en Australie.

Un pilotage mesuré jusqu’à la cinquième place du Kennards Hire Rally Australia a contrasté avec le déchirement dont ont souffert Thierry Neuville et Ott Tänak, tous deux sortis de la route en essayant de sauver leurs espoirs de titre.

Le calme d’Ogier a brillé après qu’une forte pluie a transformé les routes de terre forestières en un vrai bourbier. Il a fait un sans-faute quand Neuville et Tänak, leader samedi soir, ont rendu visite au décor des trois premières spéciales de la matinée.

Le pire était à venir. Neuville a garé sa Hyundai i20 dans l’antépénultième secteur chronométré après avoir accroché un talus et arraché la roue arrière gauche de sa Hyundai i20. Une spéciale plus tard, Tänak a percuté un arbre et la Toyota Yaris n’est pas repartie.

Ogier a pu se permettre de fêter ça dans la Power Stage finale, sachant qu’il avait le championnat en poche, pour sa dernière apparition dans une Ford Fiesta de M-Sport avant de rejoindre Citroën l’année prochaine.

« Quelle saison incroyable ! Ça a été très serré, avec des hauts et des bas. Il n’y a pas si longtemps, on se disait que le titre serait dur à remporter, mais on n’a jamais baissé les bras. Au final, on le gagne pratiquement dans la dernière spéciale. C’est une émotion très forte ! », a déclaré Ogier.

La première erreur de Tänak avait donné le commandement du rallye à son coéquipier Jari-Matti Latvala, et l’abandon de l’Estonien aentériné la première victoire du Finlandais depuis février 2017. Celui-ci préserve également son record d’une victoire au moins par saison du WRC depuis 2008.

Ce succès a également assuré le titre des constructeurs à Toyota Gazoo Racing, pour sa seconde saison en WRC après 17 ans d’absence.

« Cela a été trop long, presque deux très longues années. Je perdais l’espoir que je pourrais gagner un rallye mais ces conditions piégeuses sont allées dans mon sens », a dit Latvala, qui a triomphé avec 32’’5 d’avance.

Hayden Paddon a survécu au carnage de ce dimanche pour prendre la deuxième place sur sa i20, et le leader au soir de la première étape, Mads Østberg, a complété le podium avec une Citroën C3 – bien qu’ayant heurté un arbre et presque perdu le panneau de portière arrière droit. Le Norvégien a fini 19’’7 plus loin.

Esapekka Lappi s’est classé quatrième sur une autre Yaris, Elfyn Evans compétant le top 6 derrière son équipier Ogier.

Craig Breen a visité les bas-côtés pas moins de cinq fois en six spéciales, mais il a terminé septième, Teemu Suninen s’étant retiré avant la dernière spéciale en raison d’un impact sur sa Fiesta contracté dans la précédente.

Le vainqueur du WRC 2 Alberto Heller, le champion d’Australie Steve Glenney et Jourdan Serderidis ont clôturé le top 10.