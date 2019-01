Renault Sport Racing est fier d’accueillir le Chinois Guanyu Zhou et le Brésilien Caio Collet au sein de la Renault Sport Academy pour la saison 2019.

Ils rejoindront Max Fewtrell, tenant du titre en Formule Renault Eurocup, Christian Lundgaard, sacré chez les rookies dans la même catégorie, et Victor Martins, tous les trois conservés dans le programme en 2019. Titré en GP3 Series, le Pilote Affilié Renault Sport Anthoine Hubert devient un membre à part entière de l’Academy.

En 2019, quatre d’entre eux seront présents régulièrement en support des Grands Prix de F1 : Anthoine et Guanyu (Championnat FIA de Formule 2) ainsi que Max et Christian (Championnat FIA de Formule 3). Victor et Caio seront engagés en Formule Renault Eurocup, dont le calendrier compte neuf circuits empruntés par la F1, dont Monaco et Yas Marina.

Les pilotes de l’Academy pourront s’appuyer sur la vaste expérience de Renault en sport automobile pour accélérer leurs carrières tout en bénéficiant de programmes physiques, psychologiques, média et marketing, mais aussi de l’expertise des ingénieurs de Renault F1 Team basés à Enstone (Royaume-Uni) et à Viry-Châtillon (France).

Mia Sharizman, directeur de la Renault Sport Academy : « J’ai confiance en nos six pilotes pour 2019. Ils ont tous démontré les qualités nécessaires pour remporter des courses et jouer des titres. Cela souligne la qualité de cette promotion. L’évolution du programme nous amène à être plus stricts et les exigences pour devenir membre de l’Academy le sont encore plus. Nous sommes contents de cette approche qui devrait nous voir récolter les fruits de notre travail en fin d’année alors que nous nous rapprochons du moment où nous souhaitons avoir un pilote de l’Académie en lice pour un volant en F1. Pour l’heure, nos six pilotes ont leurs propres objectifs pour la saison à venir et nous avons hâte de voir comment cela se passera. »

Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing : « Nous sommes extrêmement heureux d’avoir un groupe aussi talentueux au sein de la Renault Sport Academy. Ces six pilotes se sont affirmés comme des talents prometteurs en formules de promotion et nous sommes impatients de travailler avec eux en 2019. L’écurie de F1 tirera profit d’un tel groupe à court et à long terme, et l’Academy continuera d’œuvrer en ce sens dans les prochaines années. Il nous tarde de reprendre avec Max, Christian, Anthoine et Victor et nous sommes ravis d’accueillir Guanyu et Caio pour leurs premiers pas dans l’équipe. Nous les soutiendrons tous pour qu’ils réussissent leur saison. »