Robert Kubica disputera quatre manches du championnat d’Europe des rallyes en 2013, et ce programme comporte son épreuve à domicile, le 70ème rallye de Pologne.

Kubica a annoncé son programme lors d’une conférence de presse à Varsovie hier après-midi, c’était aussi l’occasion pour le Polonais d’annoncer son partenariat avec la société pétrolière Lotos.

Le vainqueur du Grand Pris de Formule 1 du Canada en 2008 se lance donc sérieusement en rallye, alors même que c’est cette discipline qui lui avait presque coûté la vie en 2011. Il sera au volant d’une Citroën DS3 RRC et aura un nouveau copilote, son compatriote Maciek Baran.

Comme annoncé précédemment, Kubica va commencer sa campagne ERC aux rallye des Îles Canaries - El Corte Inglés la semaine prochaine (21-23 mars). Il participera ensuite au rallye des Açores (25-27 avril), au Tour de Corse (16-18 mai) et au rallye de Pologne (13-15 septembre).

« Je n’ai pas d’autres objectifs que d’apprendre, apprendre, et encore apprendre », a déclaré le pilote de 28 ans. « Le rallye est mon prochain défi et j’ai une belle opportunité de construire de l’expérience, d’apprendre les épreuves et les notes avec mon nouveau copilote. Faire le rallye de Pologne sera comme un retour pour moi parce que je n’ai pas fait une course en Pologne depuis l’époque du karting quand j’avais environ 12 ans. Ça sera génial de concourir devant mes supporters. »

Kubica a effectué une journée d’essais avec sa DS3 RRC en France. Il aura encore l’occasion de tester sa monture dès lundi prochain aux Grandes Canaries.