La Nations Cup, la Coupe des Nations organisée en marge de la Race of Champions, a été remportée par la Team Nordic, l’équipe scandinave composée de Tom Kristensen (à droite sur la photo) et Johan Kristoffersson (à gauche). Les deux hommes ont battu Sebastian Vettel et Mick Schumacher, représentant l’Allemagne, en finale.

"C’était un combat serré, comme vous l’avez vu dans ma course avec Sebastian" a déclaré Kristensen, qui a disputé une ’super finale’ contre Schumacher. "Ensuite, Mick s’est bien battu contre Johan et il a fallu une manche pour décider de la victoire. Il devrait être très fier de lui pour sa première course ici, et je suis toujours fier à chaque fois que je bats un Schumacher."

"Nous sommes tous les deux très fiers de faire gagner la Team Nordic. C’est Johan qui nous a amenés en finale car il était très fort dès le début. Il a mieux commencé la journée, je l’ai mieux terminée, et ça a fonctionné. Le public mexicain a beaucoup de passion et nous aimons être ici. C’est ma 15e participation à la Race of Champions, j’égale le record de Stig Blomqvist. J’espère que Stig regarde quelque part et qu’il est fier de moi, même si je ne suis pas suédois !"

C’est en revanche un Suédois qui accompagnait Kristensen, Johan Kristoffersson. Le double champion du monde en titre de rallycross et futur pilote de WTCR était ravi d’avoir réussi un tel parcours : "La Race of Champions est un événement difficile, où il faut franchir les groupes pour aller en demi-finale puis en finale. Nous avons remporté des batailles cruciales au fil de la compétition et Tom a ramené le plus gros trophée."

"C’est ma première fois à Mexico et je suis très heureux d’être ici et de faire partie de cet événement face à certains des meilleurs pilotes au monde. Je pense que la nuit va être longue mais nous avons un trophée, ce qui nous permet d’être plus détendus pour la course individuelle de demain. Nous verrons ce qu’il se passe, mais il faut d’abord passer la nuit..." concluait-il après la victoire, visiblement déterminé à la fêter !